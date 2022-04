Borse chiudono deboli tra super inflazione e trimestrali Usa. Milano tiene, balzo Iveco

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee chiudono timide (solo Francoforte in rosso) ma anche Wall Street è fiacca dopo le prime trimestrali del 2022 dei big finanziari con JpMorgan che ha deluso le aspettative: il suo numero uno Jamie Dimon ha messo in guardia dai rischi significativi di natura geopolitica ed economica. I conti dei gruppi americani del periodo gennaio-marzo serviranno anche a misurare l’impatto della guerra in Ucraina sulle attività della prima parte dell’anno e questo sta rendendo prudenti gli investitori. Restano i timori per la guerra in Ucraina, l’inflazione record e le conseguenti aspettative degli operatori per un aumento dei tassi d’interesse di 50 punti base da parte della Fed, mentre nel Vecchio Continente si aspetta la riunione della Bce in calendario per giovedì 14 aprile.

«Il compito delle banche centrali è quantomai arduo - dice Luigi Nardella di Ceresio Investors - sono costrette a fronteggiare livelli d’inflazione elevatissimi, dovuti in Europa ad uno shock sulle materie prime con effetti negativi rilevanti sulla domanda. Il primo passo sarà con molta probabilità la fine anticipata di ogni piano d’acquisto di obbligazioni. Il rischio che la stretta monetaria da parte della Bce possa causare una recessione è elevatissimo». Intanto negli Stati Uniti nel mese di marzo i prezzi alla produzione sono aumentati dell'1,4% rispetto al mese precedente e dell'11,2% su base annua superando le previsioni del mercato.

Loading...

Utili in calo per JpMorgan nel primo trimestre, sotto le stime

Al via la stagione delle trimestrali a Wall Street che parte, come di consueto, dai titoli finanziari. JpMorgan (titolo in calo in Borsa) ha visto calare del 42% i profitti, che si sono attestati al di sotto delle stime, e i ricavi, che però sono stati migliori delle attese. La banca newyorkese ha riportato un utile netto di 8,282 miliardi di dollari, 2,63 dollari per azione, contro i 14,3 miliardi, 4,50 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso. Le stime di consensus erano per un utile per azione di 2,72 dollari e ricavi per 30,5 miliardi. L'amministratore delegato Jamie Dimon, che si e' detto "ottimista sull'economia, almeno per il breve termine", ha però sottolineato di "prevedere rischi significativi geopolitici ed economici a causa dell'alta inflazione, di problemi della supply chain e della guerra in Ucraina".

Blackrock batte le stime, utile per azione a 9,35 dollari

Nel primo trimestre BlackRock (piatta) ha realizzato un utile per azione diluito pari a 9,35 dollari e ricavi pari a 4,7 miliardi. Il fatturato è aumentato su anno del 7% guidato da una forte crescita organica e da una crescita dell'11% nei servizi tecnologici, parzialmente compensata da minori commissioni di performance. Il dividendo è in aumento del 18% a 4,88 dollari per azione.

Incerti gli indici di Wall Street, dopo tre sedute in calo. Oltre alle banche, focus su Delta Air Lines (+5% in Borsa) che ha registrato una perdita trimestrale inferiore alle attese e stimando un profitto per l'attuale trimestre, grazie all'aumento delle prenotazioni e delle tariffe.