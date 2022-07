Borse deboli in attesa dell’inflazione Usa. Euro sopra la parità col dollaro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - È il giorno dell'inflazione americana e i mercati sono in attesa di capire quali indicazioni arriveranno dai numeri dei prezzi di giugno. Le Borse europee si muovono deboli, con il FTSE MIBin rosso. I prezzi al consumo a giugno negli Stati Uniti sono attesi sui massimi da 40 anni, con un dato tendenziale in crescita dell'8,8%. Un'inflazione alta è per la Fed il segnale per proseguire con la politica aggressiva di aumenti dei tassi di interesse, nonostante i rischi di recessione, e consolidare le attese di un rialzo di 75 punti base.

Intanto, al di qua dell'Oceano, la Bce si muove su tutt'altri scenari: la crisi energetica che non accenna a trovare sbocchi e la recessione spaventano gli investitori e suggeriscono che Francoforte potrebbe rallentare il passo della stretta. A subire le conseguenze innanzi tutto l' euro , sceso fin sotto la parità con il dollaro nella seduta del 12 luglio, per poi risalire appena sopra tale soglia. Intanto, sul fronte dei prezzi, l'inflazione in Germania ha registrato un aumento dello 0,1% su base mensile e del 7,6% su base annua.

Loading...

A Piazza Affari sempre più giù Saipem, banche deboli

Sull'azionario, non si arresta la discesa di Saipem che ha aperto a -24%. In coda al listino Leonardo - Finmeccanica, deboli le banche con Bper maglia nera, male l'automotive con Stellantis pesante. Limita le perdite Exor che ha comunicato di aver perfezionato la cessione di PartnerRe a Covea per 9,3 miliardi di dollari. Fuori dal listino principale, sale Brunello Cucinelli dopo i numeri del primo semestre.

Fiammata dello spread in avvio, poi torna sotto 210 punti

Fiammata in avvio per lo spread BTp/Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco ha toccato i 215 punti base, per poi arretrare e tornare sotto i 210 punti. In aumento il rendimento del BTp decennale benchmark sopra il 3,2%.



Brent risale sopra i 100 dlr, in rialzo il prezzo del gas

I prezzi del petrolio sono in recupero, con il Brent che risale sopra i 100 dollari e il Wti in area 97 dollari, dopo lo scivolone della vigilia a causa dei timori per un rallentamento della domanda. La recessione e l'aumento dei casi Covid in Cina hanno affossato i prezzi, con il Wti che ha perso l'8% nel corso della seduta di martedì 12 luglio, sui minimi da tre mesi. Intanto, sale ancora il prezzo del gas in Europa e punta verso i 180 euro al MWh.