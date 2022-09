Borse in rosso dopo il tonfo di Wall Street. Gas oscilla sui 200 euro al MWh

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Un'altra partenza negativa per le Borse europee dopo il tonfo di Wall Street che ha registrato la peggiore seduta da oltre due anni a causa dei dati sull'inflazione americana di agosto, superiore alle previsioni, arrivati a una settimana dal meeting del Fomc sui tassi Usa. Gli investitori, che si aspettavano di vedere un allentamento della pressione sui prezzi - che avevano anche in parte già scontato nei prezzi - si trovano invece di fronte alla prospettiva di una banca centrale americana che di certo non ammorbidirà i toni e le azioni. Il mercato si aspetta un aumento dei tassi di 75 punti base la prossima settimana, ma inizia a considerare possibile anche un aumento dell'1%.

Intanto, anche in Europa, le pressioni inflazionistiche non accennano a diminuire. Stamattina è stato diffuso il dato sui prezzi al consumo in Gran Bretagna, che registra un lieve rallentamento della corsa ma la crescita è dello 0,5% mensile e del 9,9% tendenziale (da 10,1% di luglio). Anche la Bank of England, la prossima settimana, aumenterà ancora il costo del denaro per combattere l'inflazione: l'attesa è per un aumento di mezzo punto nelle prossime due riunioni.



Sul mercato valutario l'euro torna sotto la parità nei confronti del dollaro ed è trattato a 0,9973 dollari (1,001 ieri alla chiusura dei mercati europei). Petrolio in calo di mezzo punto percentuale con il Brent novembre a 92,6 dollari al barile e il Wti ottobre a 86,8 dollari al barile. Prezzo del gas appena sopra i 200 euro al megawattora ad Amsterdam: il contratto ottobre segna +1,2% a 201 euro.

Tokyo in pesante ribasso sulla scia dell'inflazione Usa

Seduta pesante per la Borsa di Tokyo che segue la scia di Wall Street e ne condivide le preoccupazioni per il futuro andamento dei tassi negli Usa dopo il dato sull'inflazione. Il timore è che l'azione di contrasto della Fed possa far cadere in recessione la principale economia mondiale. A far scattare i realizzi a Tokyo è stata la pubblicazione, martedì, del dato sull'inflazione negli Usa, risultata più alta del previsto, che ha spinto il mercato a considerare che la stretta monetaria della Fed sarà ancora più dura nei prossimi mesi. Il Fomc della Fed torna a riunirsi la prossima settimana. Il listino nipponico di conseguenza ha perso terreno fin dalle prime battute e ha proseguito nel corso della seduta per concludere con l'indice Nikkei dei 225 titoli guida in ribasso del 2,78% a 27.818 punti. Tra i titoli, in calo Honda nonostante l'annuncio di voler raggiungere la neutralità carbonica per il settore delle due ruote entro il 2040 e di voler lanciare almeno dieci modelli elettrici di moto entro il 2025.