Ucraina, si allenta la tensione e le Borse recuperano. Piazza Affari al traino delle banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo una partenza debole, le Borse europee invertono la rotta, mentre sembra allentarsi la tensione in Ucraina. Alcune truppe nei distretti militari russi adiacenti all'Ucraina stanno tornando alle basi dopo aver completato le esercitazioni, ha dichiarato il ministero della Difesa russo, una mossa che potrebbe attenuare gli attriti tra Mosca e l'Occidente.I mercati finanziari avevano aperto la settimana con forte avversione al rischio e privilegiando gli asset rifugio, proprio a causa dell'escalation della tensione in Ucraina. L'attenzione resta sempre alta sui tassi Usa con il presidente della Fed di St.Louis Bullard che ha ribadito la sua posizione a favore di un rialzo di 1 punto percentuale dei tassi entro luglio.

Occhi puntati sulle banche, corrono Bper e Banco Bpm

A Piazza Affari focus sulle banche e sulle aggregazioni con il via libera ottenuto da Banca Pop Er per l'acquisto di Bca Carige e le nuove indiscrezioni sull'interesse per Banco Bpm da parte di Unicredit. Attenzione anche su Saipem che è stata condannata in Algeria a pagare 192 milioni di risarcimento nell'ambito di un procedimento penale per le modalità di assegnazione di un progetto nel 2008. Il gruppo sta preparando il nuovo piano strategico dopo il profit warning di fine gennaio.



Tokyo chiude a -0,79% dopo Pil, preoccupano Ucraina e Fed

Ancora una chiusura in calo per la Borsa di Tokyo con gli investitori che restano preoccupati per la crisi russo-ucraina e per la prospettiva di futuri aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense. I Paesi occidentali e la Russia hanno affermato che c'è ancora una possibilità diplomatica per evitare una guerra in Ucraina.Wall Street ha chiuso in leggero ribasso dopo una seduta molto volatile, turbata anche dalle parole di uno dei funzionari della Fed, che ha stimato che l'istituto dovrebbe alzare drasticamente i tassi entro luglio per combattere l'elevata inflazione. Gli investitori in Giappone hanno anche analizzato i dati preliminari sul Pil rimbalzato dell'1,3% nel quarto trimestre grazie a una ripresa dei consumi delle famiglie, ma l'aumento è stato leggermente inferiore alle aspettative. Inoltre, secondo gli economisti, nel primo trimestre si dovrebbe osservare una stagnazione o anche una piccola contrazione a causa della variante Omicron. L'indice Nikkei dei titoli guida ha perso lo 0,79% a 26.865,19 punti, il livello di chiusura più basso dal 28 gennaio. Il più ampio indice Topix ha perso lo 0,83% a 1.914,70 punti.

Com’è partita la settimana

Nella prima seduta della settimana, i mercati hanno vissuto una giornata due facce: la prima parte della seduta è stata dominata da una forte avversione al rischio, che ha affossato i principali listini europei. Nel pomeriggio, viceversa, gli indici azionari hanno recuperato buona parte delle perdite con il calare dei venti di guerra.

Il FTSE MIB ha chiuso la prima seduta della settimana a -2%. Lo spread tra il rendimento del BTp decennale e il Bund di parti durata si è allargato fino a 169 punti base (1,69%) con l’innalzamento del rendimento del titolo tricolore vicino al 2% (1,97% contro lo 0,279% del Bund tedesco). Nella fase più acuta di avversione al rischio hanno guadagnato i beni rifugio: l’oro è salito sopra i 1.860 dollari l’oncia; il dollaro si è rafforzato e il cambio è tornato sotto 1,13 sull’euro. Anche lo Yen, un classico porto sicuro, ha recuperato sia sulla valuta Usa sia su quella dell’Unione europea.