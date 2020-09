Borse toniche, segnali di ripresa dei consumi. A Milano il Ftse Mib sopra i 20mila punti L'indice Zew sui massimi dal 2000. In Cina a sorpresa produzione industriale e vendite al dettaglio indicano un netto rimbalzo dell'attività in agosto. Attesa per la due giorni della Fed di Chiara Di Cristofaro e Paolo Paronetto

di Chiara Di Cristofaro e Paolo Paronetto

Si muovono tutte in rialzo le Borse europee spinte dall'ottimismo per una ripresa dell'economia e dei consumi. A Piazza Affari il Ftse Mib ha accelerato ed è tornato sopra i 20mila punti. A dare la rotta alla mattinata, l'indice di fiducia degli investitori tedeschi, salito ai massimi dal 2000, così come il numeri che segnalano una ripresa dei consumi arrivati da alcuni grandi gruppi di retail e i dati cinesi delle vendite al dettaglio. Gli investitori tengono d'occhio anche la due giorni del vertice Fed, che nella serata di mercoledì 16 settembre annuncerà le proprie valutazioni anche alla luce del calo del 2% circa subito dai mercati azionari globali nell'ultimo mese. Occhi puntati anche sulla Banca del Giappone e alla Bank of England, che nella giornata di giovedì 17 settembre terranno le loro riunioni.

Future positivi a Wall Street, tech sempre sotto i riflettori

Si preannuncia positiva anche l'apertura di Wall Street, con i tech sempre in luce a partire da Apple, in attesa della presentazione virtuale dei nuovi prodotti. Sul fronte macro, è migliorato a 17 punti l'indice manifatturiero Empire State di settembre, oltre le attese. Crescono più delle previsioni anche i prezzi all'importazione che hanno segnato un +0,9%.

A Piazza Affari focus su Fca, rivisti termini fusione con Psa

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Fca guadagna oltre sette punti percentuali, dopo non essere riuscita a fare prezzo nelle prime battute in seguito alla revisione dei termini della fusione con Psa. Fca ha annunciato il taglio del dividendo straordinario pre fusione a 2,9 miliardi dai 5,5 previsti inizialmente e la revisione al rialzo delle sinergie previste a oltre 5 miliardi da 3,7. In evidenza anche Exor.

Retail sotto i riflettori dopo i numeri di H&M

I listini continentali sono sostenuti anche dai dati positivi diffusi da alcune catene della grande distribuzione, a partire da H&M che è tornata in utile nel trimestre a sorpresa. La maglia rosa in Europa è Londra, sostenuta dai titoli minerari. Sul Ftse Mib milanese il rally di Fca trascina anche Exor. In evidenza Moncler e Nexi, quest'ultima mentre sembra ormai vicino un accordo per l'aggregazione con Sia.

Indice tedesco Zew di settembre sale ai massimi dal 2000

Balza oltre le attese e torna ai massimi del 2000 l'indice Zew che misura la fiducia degli investitori in Germania. L'indice che misura le aspettative economiche è salito a settembre a 77,4 da 71,5 ad agosto a dispetto di attese per una contrazione a 70 punti. L'indice sulle condizioni attuali è passato da -81,3 ad agosto a -66,2. "Gli esperti continuano ad aspettarsi una notevole ripresa dell'economia tedesca", ha detto Achim Wambach, presidente dell'istituto Zew. Wambach ha affermato che i colloqui sulla Brexit in fase di stallo e l'aumento dei casi di Covid-19 non hanno smorzato l'atmosfera positiva.