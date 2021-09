Borse, l’Europa arranca. A Piazza Affari corre Mediaset dopo i conti

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prevale l'incertezza sui listini europei, che si muovono tra i timori legati alla diffusione del coronavirus e quelli legati ai tempi del «tapering» delle banche centrali. L'atteso dato sull’inflazione Usa ha deluso le aspettative, soprattutto nella componente core, alimentando l’idea che la Fed possa ancora attendere prima di annunciare l’inizio del tapering. Intanto, segnali di rallentamento sono arrivati anche dalla Cina, soprattutto sul fronte dei consumi, con l'impatto delle misure restrittive adottate per frenare i nuovi contagi che si fa sentire.

Una situazione di incertezza, quindi, che al momento non vede grandi vie d'uscita. «Ci aspettiamo nei prossimi mesi una conferma della forte ripresa economica grazie anche a un’accelerazione degli investimenti privati e pubblici», commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors. «Il superamento degli effetti della variante Delta - aggiunge - un governo tedesco più propenso alla spesa pubblica e agli investimenti verdi dovrebbero essere fattori di supporto. In questo contesto gli indici europei dovrebbero continuare a fare bene grazie alla loro sovra-esposizione ai settori più ciclici: energia, industriali, materie prime e finanziari».



Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Piazza Affari scatta Mediaset dopo i conti

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, si mettono in luce Stellantis, Tenaris e Poste Italiane, mentre perdono terreno Enel, Amplifon e A2a. Nel resto del listino Mediaset scatta dopo la pubblicazione dei dati di bilancio, che hanno evidenziato un ritorno all'utile per 226,7 milioni nel primo semestre.

Lo spread resta sotto i 100 punti

Poco mosso lo spread tra BTp e Bund, che si conferma sotto i 100 punti, intorno a quei 98 punti toccati alla vigilia che non si vedevano da aprile, mentre è in lieve rialzo il rendimento del decennale italiano. Nella giornata di martedì 14 settembre la Commissione Ue è tornata sul mercato con un bond da sette anni da 9 miliardi di euro per finanziare il piano Next Generation, il Tesoro italiano ne ha approfittato per fare ulteriore provvista di titoli a medio-lungo termine emettendo BTp a 3, 7 e 30 anni per complessivi 5,75 miliardi di euro.