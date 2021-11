Borse, la prudenza della Bce sostiene l'Europa. L’inflazione resta sotto i riflettori

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le rassicurazioni della Bce, che non vede nel 2022 le condizioni per un rialzo dei tassi e stima un'inflazione in calo nel corso del prossimo anno, continuano a sostenere i listini azionari continentali. I listini europei si muovono così in lieve rialzo, dopo la seduta positiva di lunedì con il FTSE MIB che ha aggiornato il top annuo, mentre gli investitori continuano a monitorare le prospettive dell'inflazione su entrambe le sponde dell'Atlantico. Attenzione anche all'esito del primo meeting virtuale tra il presidente americano Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping. L'ausipicio di maggiore distensione tra Washington e Pechino spinge al rialzo lo yuan, vicino ai massimi dal 2018, mentre la necessità di copertura di fronte al rischio di crescita dei prezzi sostiene l'oro . Sul valutario, l' euro si conferma sui minimi da 16 mesi contro il dollaro, sotto quota 1,14.

Dopo la sorpresa positiva arrivata dalla produzione industriale cinese lunedì, è dagli Stati Uniti che i mercati aspettano notizie macroeconomiche, con l'attenzione che resta alta sulla Fed, che potrebbe decidere nuove strette se la pressione sui prezzi rimarrà elevata. Sono in calendario alcuni indicatori che potrebbero meglio contestualizzare l’andamento economico Usa e l’azione della Federal Reserve: dalle vendite al dettaglio alla produzione industriale, dalle scorte delle imprese ai prezzi alle importazioni.

A Milano bene Tim, deboli le utility

Tra i principali titoli milanesi continua a mettersi in luce Telecom Italia. Bene Tenaris, Ferrarii eMoncler, mentre perdono terreno Amplifon, Hera e Italgas. Non ha fatto prezzo in apertura, nel primo giorno di quotazione su Euronext Growth, Racing Force, società ligure specializzata nelle attrezzature di sicurezza per gli sport motoristici, come caschi, tute e guanti (negli ultimi 10 anni ha vinto più di 60 titoli mondiali FIA con i suoi prodotti).



Calma piatta sull'obbligazionario europeo

Seduta fiacca per i corsi dei titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. Tutti i titoli sovrani dell'eurozona si muovono con prezzi in calo con la conseguenza che lo spread tra i BTp e i Bund si conferma sui livelli di lunedì 15 novembre poco sopra i 120 punti base. Anche il rendimento dei decennali italiani non si è pressochè mosso dai livelli della vigilia, poco sotto l'1%.



Tokyo chiude in positivo una seduta con pochi spunti

La Borsa di Tokyo chiude in modesto rialzo una seduta senza direzione, appesa alle possibili novità dal vertice tra Biden e il presidente cinese Xi Jinping che si è svolto in contemporanea con la sessione di scambi nella mattinata giapponese. Vertice che si è poi concluso senza annunci particolari. Il clima di attesa del listino è stato analogo a quello che ha caratterizzato la seduta di Wall Street alla vigilia e anche la stabilità del cambio yen-dollaro non ha offerto spunti per far imboccare una direzione precisa al listino. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso così a 29.808 punti, in rialzo dello 0,11 per cento. Tra i titoli, in evidenza Tepco, il colosso dell'energia, dopo l'annuncio dell'acquisto di una partecipazione del 25,7% nel capitale dell'americana Freeport Lng Development, per circa 2,5 miliardi di dollari, nel settore del gas naturale liquefatto.