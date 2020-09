Europa debole in attesa Fed, Milano recupera nel finale con petroliferi e lusso Dopo una seduta nervosa Piazza Affari chiude sulla parità grazie al balzo dei titoli legati alle materie prime e all'abbigliamento. Il greggio Wti rimbalza a 40 dollari di Cheo Condina ed Enrico Miele

(REUTERS)

Aspettando la Fed, l'Europa sceglie la strada della prudenza e aggancia una sofferta parità solo nel finale grazie allo sprint del petrolio. In una seduta segnata dall'attesa di capire quale sara' la strategia futura di Jerome Powell, fa eccezione in positivo Madrid, dove exploit di Zara trascina

al rialzo tutto il settore dell'abbigliamento nel Vecchio Continente (lusso compreso, che tira un sospiro di sollievo per la ripresa dei consumi cinesi). Nel frattempo, a rendere nervoso il clima c'e' la bocciatura del Wto sull'inserimento delle tariffe statunitensi verso le merci cinesi, l'aumento

dei casi di coronavirus nel mondo e la strada sempre più in salita per l'accordo sulla Brexit.

A Piazza Affari il Ftse Mib ha cosi' terminato la seduta poco sopra la parità,

guadagnando lo 0,04% con lo spread ancora giu' a 145 punti. Verso fine seduta e' balzato in alto il petrolio a causa dell'arrivo dell'uragano Sally sulla costa del Golfo del Messico, facendo scattare gli acquisti sui titoli del

comparto, a partire da Saipem (+4,3%) e Tenaris (+4,2%). Spicca anche il lusso con Moncler (+3,2%) e fuori dal listino principale Salvatore Ferragamo (+8%), visto che le principali maison stanno registrando un rialzo consistente delle vendite in Asia e soprattutto in Cina. In rialzo anche Diasorin (+2,5%) dopo che l'azienda ha ricevuto il bollino CE ai suoi

test rapidi sul Covid condotti sulla saliva. Deboli i bancari, alle prese con il nodo Npl, e il risparmio gestito: la peggiore e' Finecobank (-1,6%) zavorrata dalla revisione del giudizio da parte di Ubs, con gli analisti timorosi per l'andamento dei margini del gruppo.

Sul fronte dei cambi, l'euro e' stabile sui valori di ieri e vale 1,1844 dollari

(contro 1,1846 dollari alla vigilia) e 124,197 yen (124,99). Il dollaro/yen in calo a 104,885 (105,49). Infine il petrolio continua la sua rimonta iniziata, dopo i dati positivi sulle vendite al dettaglio in Cina e gli effetti degli uragani sulla capacita' produttiva in Centro America: il Wti, contratto con consegna a ottobre, passa di mano a 39,7 dollari, in progresso del 3,9% mentre il Brent di novembre sale a 41,8 dollari al barile (+3,2 per cento).

In Usa deludono le vendite al dettaglio, bene l'immobiliare

Intanto, si muovono al rialzo gli indici Usa (a parte il Nasdaq) anche se il dato sulle vendite al dettaglio nel mese di agosto ha deluso le attese. Le vendite sono infatti aumentate dello 0,6%, peggio delle stime, indicando un rallentamento della spesa per consumi. Bene invece la fiducia dei costruttori statunitensi di case, salita oltre le attese a settembre, toccando un nuovo record nei 35 anni di storia dell'indice. Stando alla National Home Builders Association (Nahb), l'indice di riferimento è passato dai 78 punti di agosto, quando era stato eguagliato il record del 1998, a 83 punti; gli analisti attendevano un dato a 72 punti. Si tratta del quinto rialzo mensile consecutivo. Un dato sopra i 50 punti indica che le condizioni sono considerate buone dalla maggior parte dei costruttori.

Per l'Ocse nel 2020 cresce solo la Cina

Intanto l’Ocse ha corretto il tiro sulle stime sul Pil 2020, che pur rimanendo catastrofiche, sono meno nere delle precedenti indicazioni: il Pil mondiale accuserà quest'anno una frenata del 4,5% e non del 6% come indicato a giugno. Tra i Paesi del G20 solamente l’economia cinese crescerà, dell’1,8%. E’ stata rivista anche la stima sul Pil italiano, al -10,5% dal precedente -11,3%. D’altra parte, ha messo le mani in avanti l’Ocse, se ci fosse una recrudescenza del virus, le previsioni potrebbero subire nuovi drastici tagli.