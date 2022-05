Borse, l’Europa parte bene e aspetta Lagarde e Powell

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono in rialzo dopo una partenza di settimana incerta: a supportare la maggiore propensione al rischio degli investitori sono le buone indicazioni sul fronte Covid arrivate da Shanghai, al terzo giorno senza contagi, e la possibilità che la Cina allenti le misure restrittive sul settore tecnologiche introdotte nell'ultimo anno e mezzo. Il focus è sui banchieri centrali con l'intervento di Christine Lagarde questa sera a un evento di Soroptimist International, mentre il numero uno della Federal Reserve Jerome Powell verrà intervistato a un appuntamento organizzato dal Wall Street Journal. Sul fronte macro attenzione alle vendite al dettaglio e alla produzione industriale degli Stati Uniti.



Sul mercato valutario, l'euro allunga nei confronti della moneta americana tornando a 1,0455 (1,0404 ieri sera). Stabili i prezzi del petrolio che tratta a 114 dollari al barile nella consegna luglio del Brent e a 113,89 dollari al barile nella consegna giugno del Wti. In Europa il gas naturale torna sotto i 90 euro al megawattora: -4% a 89 euro il future giugno sul Ttf.



Nella giornata di lunedì i mercati azionari europei hanno finito per muoversi in maniera prudente. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato a- 0,06%, deboli anche Francoforte (-0,45%) e Parigi (-0,23%). Anche New York ha chiuso in calo. A smorzare gli entusiasmi che avevano portato a un forte rimbalzo sul finire della scorsa settimana hanno contribuito i dati negativi in arrivo dalla Cina (dove in aprile la produzione industriale è scesa del 2,9% e le vendite al dettaglio dell’11%), che riportano a galla tutti i dubbi sull’ipotesi di una frenata della crescita a livello globale.

Nikkei chiude in positivo (+0,42%) una seduta incerta

Seduta improntata all'incertezza alla Borsa di Tokyo che ha oscillato tra la chiusura mista a Wall Street, in mancanza di direzione tra i timori per la crescita globale, l'apertura positiva delle piazze cinesi. Il progresso negli sforzi della Cina di tenere sotto controllo i focolai di coronavirus sembrano superare le preoccupazioni per i dati economici cinesi più deboli del previsto per aprile. Gli investitori restano anche in attesa di ulteriori indicazioni della Federal Reserve. Cosi', al termine delle contrattazioni, l'indice Nikkei dei titoli guida è riuscito a guadagnare lo 0,42% a 26.659 punti e il più ampio indice Topix è avanzato dello 0,21% a 1.867,24 punti.