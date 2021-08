Borse, l’Europa arranca aspettando segnali dalla Fed. A Milano pesa la galassia Agnelli

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono all'insegna della debolezza le Borse europee, a cui non basta il recupero dei listini asiatici, dopo quattro sedute sotto pressione per i principali indici, mentre si guarda agli Stati Uniti e alla diffusione del variante Delta del Covid-19. Nel corso di un incontro virtuale con insegnanti e studenti, lo stesso presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha sottolineato che la pandemia sta ancora gettando «un'ombra» sulla ripresa economica e che non è ancora chiaro quali potranno essere gli impatti delle varianti. Proprio dalla Federal Reserve sono attese le minute del meeting di luglio del Fomc che potranno dare indicazioni su come la banca centrale intende procedere nei prossimi mesi sugli strumenti di stimolo monetario, dopo che il membro non votante Rosengren ha espresso il suo supporto per un annuncio del tapering già a settembre, con partenza del piano in autunno, in modo da terminare definitivamente gli acquisti entro metà 2022.



In calo la galassia Exor, tengono utility e risparmio gestito

A Piazza Affari sono in flessione molti titoli della galassia Exor (Ferrari, Cnh Industrial oltre alla stessa holding). Debole anche Enel su cui pesano, a detta degli operatori, le raccomandazioni non positive da parte di alcune case di investimento: Jefferies ad esempio ha emesso un valutazione «underperform» con un obiettivo di prezzo a 6,60 euro mostrando meno ottimismo su margini e utili nel medio termine. Prosegue la debolezza dei petroliferi, nonostante la risalita dei prezzi del greggio. Tra questi cede mezzo punto percentuale Tenaris che, prima dell'avvio delle negoziazioni, ha reso noto dell'assoluzione del numero uno Paolo Rocca nell'inchiesta Notebook in Argentina. Vivace invece il risparmio gestito con Azimut, Finecobank e Banca Generali così come tutto il comparto delle utility, A2a in testa.

Dollaro ancora in rialzo, cauto il petrolio

Il clima di cautela si fa sentire anche sul mercato valutario, dove si apprezzano le classiche valute rifugio. Il biglietto verde continua a essere la migliore divisa in assoluto tra le major, come testimoniato dal ribasso dell’euro/dollaro «che è tornato a posizionarsi nuovamente sotto il supporto statico a 1,1738, la cui rottura definitiva, tuttavia, andrà verificata alla fine della settimana», sottolineano da Mps Capital Services. L'andamento del biglietto verde limita la risalita del barile di petrolio dopo che i contratti di riferimento del Brent hanno perso il 3,6% in quattro sedute e quelli del Wti oltre il 4%: il rapporto settimanale dell'American Petroleum che calcola una contrazione di 1,16 milioni di barili nelle scorte Usa - in attesa dei dati ufficiali - favorisce la risalita del Brent e del Wti.







Tokyo sale con i dati sull'export e chiude in rialzo dello 0,6%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che interrompe la serie di quattro sedute negative grazie alle ricoperture degli investitori e ai dati confortanti arrivati oggi sull'andamento delle esportazioni nazionali. A fine seduta l'Indice Nikkei ha messo a segno un rialzo dello 0,59% attestandosi a quota 27.585,91 punti. Bene anche il più ampio Indice Topix che ha segnato in chiusura un aumento dello 0,44% a quota 1.923,97 punti.