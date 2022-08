Borse caute dopo verbali Fed, tiene Milano. In Europa inflazione record

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cautela per le Borse europee, che si muovono contrastate e non si allineano all'andamento pesante di Asia e di Wall Street, dopo che i verbali della Federal Reserve hanno confermato il momento difficile per l'economia e per le decisioni delle banche centrali. Nell'ultima riunione infatti è emerso ha che potrebbe essere necessario rallentare il passo della stretta monetaria, che mette a rischio la ripresa, ma la Fed ha avvertito ancora che l'inflazione è troppo alta e servono azioni per tenerla sotto controllo. A questo punto, un rialzo dei tassi di 75 punti base sembra meno probabile a settembre e risalgono le possibilità di un aumento di soli 50 punti, ma non pare sul tavolo l'opzione di uno slittamento al 2023 del prossimo rialzo dei tassi, su cui molti avevano puntato.

E sul fronte prezzi sono arrivati i numeri dell'inflazione europea a luglio, balzata dell'8,9% a livelli record, dall'8,6% di giugno. Confermata quindi la stima preliminare di Eurostat. Un anno prima, il tasso era del 2,2%. L'inflazione annuale dell'Unione Europea si è attestata al 9,8% a luglio 2022, rispetto al 9,6% di giugno.

Intanto, la banca centrale norvegese ha alzato i tassi di interesse di 0,5 punti percentuali all'1,75% dall'1,25%. E annuncia ulteriori possibili rialzi.

A Piazza Affari l'Opa su Prima Industrie

Tiene Piazza Affari con il FTSE MIB che resta comunque sotto i 23mila punti. In luce gli industriali, gli acquisti premiano soprattutto Tenaris, Prysmian, Iveco Group e Stellantis, si muove bene anche Moncler. Poste Italiane è ben intonata con il giudizio positivo degli analisti di Berenberg che hanno avviato la copertura con un buy e target price a 12 euro. Resta indietro invece Telecom Italia dopo che Jefferies ha ridotto il prezzo obiettivo a 0,34 euro da 0,44, confermando il buy. Fuori dal listino principale svetta Prima Industrie che viaggia verso il prezzo dell'offerta dei fondi Alpha e Peninsula. Dopo aver acquistato il 50,1% del capitale lanceranno un'opa a 25 euro per azione.

In calo i prezzi del greggio, gas sempre in area 230 euro

Sempre sui massimi il prezzo del gas in Europa e si muove intorno ai 230 euro al megawattora, vicino ai livelli del marzo scorso. Intanto, è in calo il prezzo del petrolio con il mercato che torna a concentrarsi sugli effetti del rallentamento dell'economia e sul calo della domanda, più che sui dati settimanali delle scorte americane che hanno registrato un'altra riduzione.