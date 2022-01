Borse Ue giù, tengono solo i titoli oil con il greggio al top dal 2014

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prevalgono le vendite sui listini azionari europei, dopo la seduta positiva della vigilia prive della bussola di Wall Street. A pesare sono soprattutto le vendite sui titoli tecnologici sotto pressione con l'aumento dei rendimenti dei Treasury Usa, con gli investitori che si preparano a un aumento dei tassi da parte della Fed già nel mese di marzo. In rialzo anche i tassi dell'obbligazionario europeo, con i Bund tedeschi a un passo dal tornare positivi per la prima volta dal 2019. Intanto, tengono i titoli oil con il petrolio sui massimi da oltre sette anni, mentre l'euro ha perso la soglia di 1,14 dollari.

Un rialzo dei tassi Usa a marzo non sarebbe una sorpresa

Già a partire dal mese di settembre i mercati dei tassi «hanno iniziato a rivedere molto rapidamente le attese sul ciclo di rialzi della Fed», come ricorda Luigi Nardella di Ceresio Investors. Il tasso sulle obbligazioni del Tesoro americano con scadenza due anni è passato da 0,2% («di fatto un rialzo nel 2023») a superare l’1,0% («quattro rialzi sia nel 2022 che nel 2023»). Il mercato azionario, nota Nardella, «ha reagito con una violenta rotazione; forte correzione dei titoli hyper-growth più sensibili ai tassi e significativi rialzi dei titoli più ciclici – banche ed energetici. Un rialzo già a marzo - conclude - non sarebbe più una sorpresa».

Tengono solo gli energetici, Milano zavorrata da Tim

Sui listini le vendite sono generalizzate su tutti i settori, in particolare sui titoli tecnologici e industriali. Si salvano parzialmente i titoli più esposti al petrolio e alcune banche. A Piazza Affari, andamento positivo per Tenaris ed Eni, quando Saipem si muove in controtendenza. In forte calo, invece, Telecom Italia, le cui nuove prospettive societarie sembrano spegnere le speculazioni innescate dall'opa di Kkr. Bene Unicredit, mentre a Francoforte tra i pochi titoli in positivo del segmento principale c'è Deutsche Bank e a Parigi il gruppo petrolifero Total.

Il Brent supera gli 88 dollari, ai massimi dal 2014

Greggio in corsa, con il Brent che tocca un top a 88,13 dollari al barile, livello che non vedeva dall'ottobre del 2014, per poi ripiegare. A spingere il rally le tensioni in Medioriente causate da un attacco tramite droni nella periferia di Abu Dhabi (Emirati Arabi), il terzo produttore tra i Paesi Opec, rivendicato dai combattenti yemeniti Houthi. A questo, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, si deve aggiungere il fatto che la Russia sembra confermare le difficoltà nel rispettare il ritmo di aumento della produzione programmato. In giornata sarà pubblicato il report mensile dell’Opec, «interessante per gli aggiornamenti sulle stime di mercato da parte del Cartello», dicono gli analisti, mentre domani è in programma quello analogo dell’Eia.