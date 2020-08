L’Europa prudente non segue i record di Wall Street. A Piazza Affari deboli i titoli oil Nuovi massimi storici per l'S&P500, che azzera l'effetto Covid. Il dollaro si assesta sui minimi da due anni e l'oro torna sotto quota 2000. Attesa per i verbali dell'ultima riunione della Fed di Chiara Di Cristofaro

Si muovono positive ma all'insegna della cautela le Borse europee, dopo il nuovo record di Wall Street e la buona seduta di Tokyo, frenate dalle incertezze legate alla diffusione del Covid nel mondo e alle tensioni Usa-Cina. Nella seduta di martedì 18 agosto l'S&P500ha aggiornato i massimi storici, recuperando il 55% dal minimo toccato il 23 marzo scorso e azzerando così l'effetto della pandemia da Covid. "L’effetto liquidità immessa dalla Fed sembra avere la meglio sull’andamento globale dei contagi e sulle tensioni politiche Usa-Cina" a Wall Street, dicono gli esperti di Mps Capital Services.

Resta alta la tensione Usa-Cina in vista delle presidenziali Usa

Proprio le tensioni tra le due superpotenze "restano molto elevate". Il presidente Trump ha dichiarato di essere stato lui a cancellare la call prevista a Ferragosto con la Cina (poiché in questo momento “non vuole parlarci”) e ha aggiunto che punirà, tramite dazi, le aziende Usa che sposteranno l’attività produttiva all’estero, incentivando, tramite benefici fiscali, quelle che riporteranno in patria i posti di lavoro dalla Cina. Nel frattempo, un portavoce del Ministero degli Esteri cinese, descrive la recente decisione su Huawei come “nient’altro che un atto di bullismo”. "Sembra quindi evidente il timbro dato da Trump alla propria campagna elettorale: pertanto è probabile che le relazioni Usa-Cina resteranno molto tese almeno fino alle elezioni di novembre", sottolineano li analisti di Mps Capital Services.

Attesa per i verbali dell'ultima riunione della Fed

Occhi puntati sugli Stati Uniti, dove stasera arriveranno i verbali dell'ultima riunione della Fed, con gli investitori che cercano segnali sulle prossime mosse e sulla tolleranza rispetto all'inflazione della banca centrale Usa. "La priorità per la banca centrale è sostenere la ripresa dell’economia con tutti gli strumenti di politica monetaria disponibili. Con il tasso di disoccupazione al 10% l’inflazione non è certo una preoccupazione in questa fase", commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors. "La Fed manterrà una politica ultra-accomodante finché il mercato del lavoro non sarà tornato a livelli vicini alla piena occupazione. I mercati azionari scontano questo scenario", aggiunge. Neli Usa, è arrivata anche l'investitura ufficiale di Joe Biden per la corsa alle presidenziali Usa di novembre, molto seguite dal mercato.

Bene i farmaceutici, vendite sui titoli oil

A Piazza Affari, torna l'interesse sui farmaceutici, con Recordati e Diasorin in cima al listino. Bene anche Moncler e Campari, in positivo Ferrari che ha firmato gli accordi per la partecipazione alla F1 nel 2021-2025. Ben impostata anche Nexi, con Intesa Sanpaolo salita al 10,49% del capitale dopo il successo dell'opas su Ubi Banca. In coda al listino Saipem e Tenaris, penalizzate dal calo del greggio.

Il dollaro frena la discesa, l'oro torna sotto quota 2000

Sul valutario il dollaro si stabilizza sui minimi da due anni con l'euro che ha toccato un top intraday 1,1948 sul biglietto verde. Con la frenata della discesa del dollaro, perde slancio l'oro che torna sotto i 2.000 dollari l'oncia a 1.989,77. In calo il prezzo del petrolio, con il Brent in area 45 dollari, mentre si riaffacciano i timori per una ripresa più lenta del previsto della domanda, nel giorno della riunione dei Paesi Opec+.