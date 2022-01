Borse giù, effetto tassi non dà tregua. Rendimento Bund torna in positivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Non c’è tregua sui listini mondiali che, dopo aver inaugurato l’anno di buon passo, hanno iniziato a perdere terreno nelle ultime sedute in scia all’ipotesi di una stretta monetaria della Fed, più rapida del previsto, per contrastare l’inflazione negli Usa. Prosegue il balzo dei rendimenti sull’obbligazionario, con il Bund decennale che è tornato positivo (+0,01%) per la prima volta dal 2019 e il Treasury ormai tornato ai livelli pre Covid e con le vendite che hanno continuato a colpire in particolare i titoli tecnologici. In salita anche il rendimento del decennale italiano e, quindi, lo spread BTp/Bund.

La convinzione degli operatori è ormai che la Federal Reserve alzerà i tassi d'interesse almeno quattro volte nel 2022. Tutto questo mentre resta alta la preoccupazione per il diffondersi del Covid-19 e dei suoi effetti sull'economia, con la Germania che ha registrato per la prima volta da inizio pandemia più di 100.000 nuovi casi in 24 ore, con 239 morti.

Continua la sua corsa al rialzo sulle tensione geopolitiche è il petrolio, con il Brent che si muove sugli 88 dollari al barile, sempre a ridosso dei massimi dall'ottobre del 2014.



A Piazza Affari cade ancora Tim

Non fa eccezione Milano, dove l’indice FTSE MIB è in rosso con la continua discesa di Telecom Italia. A Milano si registrano cali anche su Prysmian e Stmicroelectronics. La corsa del greggio spinge invece Tenaris e Saipem. Debole Stellantis che il primo marzo alzerà il velo sul nuovo piano strategico a lungo termine, così come Generali dove resta la tensione ai vertici, con il cda che ha discusso delle recenti dimissioni di Caltagirone e Bardin, definendo i motivi «infondati e offensivi».

Tokyo in calo pesante (-2,3%) trascinata da Sony e Toyota

Seduta pesante per la Borsa di Tokyo trascinata dalle vendite sullo sfondo dei persistenti timori legati alle future manovre della Federal Reserve americana per controllare l'inflazione negli Stati Uniti e alla caduta di titoli importanti del listino come Sony e Toyota. L'indice Nikkei dei titoli guida ha chiuso in ribasso del 2,8% a 27.467,23 punti.Sony, il p roduttore di console per videogiochi PlayStation è sceso del 12,78% a 12.410 yen, il più grande calo di una singola seduta degli ultimi anni. A pesare l'annuncio della sua concorrente Microsoft, del progetto di acquisire il celebre publisher Activision-Blizzard per quasi 69 miliardi di dollari, una transazione record che rischia di minacciare il colosso giapponese del settore. Toyota, dal canto suo, è scesa del 4,97% con gli investitori hanno preso molto male l'abbandono dell'obiettivo di produrre 9 milioni di veicoli nell'anno finanziario 2021/22 che si concluderà il 31 marzo, a causa della perdurante carenza di semiconduttori. Anche l'imminente ritorno delle restrizioni sanitarie in quindici dipartimenti in Giappone di fronte all'ondata di Omicron ha pesato sul morale degli investitori.