Tensioni Usa-Cina pesano sulle Borse. Spread in salita a 225 punti base

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina innescate dalla prevista visita a Taiwan della presidente della Camera americana, Nancy Pelosi (nessuna delle alte cariche americane ha messo piede sull'isola negli ultimi 25 anni e Pechino considera una minaccia le «interferenze» di Washington nel territorio che la Cina rivendica da anni), hanno fatto deragliare prima le Borse asiatiche (Tokyo ha chiuso in discesa dell'1,4%, Hong Kong è arrivata a perdere circa 3 punti, Pechino e Shanghai il 2%) e pesano anche sugli indici europei, che hanno aperto in calo frazionale e poi hanno subito allargato le perdite. In calo anche Wall Street, dove spicca in controtendenza il +13% di Uber dopo la pubblicazione della trimestrale: la società ha riportato per il secondo trimestre una perdita di 2,6 miliardi di dollari o 1,33 dollari ad azione, contro i 25 centesimi attesi dal consensus, ma ha largamente battuto le attese per quanto riguarda il fatturato (+105% a 8,1 miliardi contro stime per 7,4) e per la prima volta nella sua storia ha riportato un free cash flow positivo, di 382 milioni di dollari.



Trimestrali sotto i riflettori a Piazza Affari

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari prosegue la stagione delle trimestrali, che finora ha riservato soprattutto sorprese positive da parte delle «big» che hanno riportato i conti trimestrali e semestrali. E' il caso di Finecobank e Generali, colpita dai realizzi nonostante i risultati sopra le attese, mentre sono attese alla prova dei conti Ferrarii e Interpump Group. Sul FTSE MIB reggono Iveco Group e Leonardo - Finmeccanica, che beneficia del fatto che l'autorità americana di regolamentazione del settore aereo potrebbe presto dare il via libera alla ripartenza delle consegne del B787 (Boeing fornisce componenti a Boeing). Tra le peggiori Saipem, nonostante il guizzo iniziale in scia a un nuovo contratto da 300 milioni, Moncler e i titoli del comparto farmaceutico-sanitario, con il settore in calo in tutta Europa.



Lo spread risale a 225 punti base

Dopo un avvio positivo, prende la via del rialzo il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco arrivato a toccare i 227 punti per poi scendere leggermente. Il rendimento del decennale italiano è al 2,85%.



Euro in recupero, dollaro sui minimi delle ultime settimane

Il dollaro rimane vicino al livello più basso delle ultime settimane: i dati pubblicati lunedì sono stati deludenti, mostrando un netto calo dell'attività manifatturiera negli Stati Uniti durante il mese di luglio. Il Dollar Index, che misura la performance del biglietto verde rispetto ai suoi pari, è sceso di oltre il 3,5% da quando ha raggiunto un massimo di quasi 20 anni a metà luglio, quando gli investitori hanno iniziato a scontare un rallentamento del ritmo dell'aumento dei tassi della Fed. «Con gli Stati Uniti tecnicamente in recessione, dopo un secondo trimestre consecutivo di crescita negativa del Pil, dicono gli analisti di ActivTrades, venerdì gli investitori esamineranno la pubblicazione dei dati sull'occupazione che, se deludenti, potrebbero rafforzare le aspettative di un passaggio della Federal Reserve a una posizione più accomodante, e creare spazio per ulteriori ribassi del dollaro».



Petrolio in calo, attesa per l'Opec+

L’attenzione degli operatori è focalizzata sulla riunione dell’Opec+, che oltre ai Paesi arabi include la Russia, sui volumi di produzione.