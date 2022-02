Borse, Europa ancora positiva. A Milano in altalena Saipem

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono ancora al rialzo, in scia a Wall Street e al balzo di Tokyo e delle Borse asiatiche. Archiviata la due giorni della Fed, i temi macroeconomici non mancano ma i mercati sembrano avere assorbito parte del nervosismo, complici la situazione in Ucraina e Omicron, che aveva alimentato la volatilità delle ultime due settimane. Sono attese le riunioni dell'Opec+ e della Bce ma da entrambe gli esperti non si aspettano colpi di scena. C'è attesa anche per il dato Adp sull'americana, «antipasto» della disoccupazione di gennaio che verrà resa nota venerdì.

Attorno alla parità i future di Wall Street a eccezione del Nasdaq (+1%) spinto da Alphabet che nell'after hours americano è balzato del 9% superando quota 3mila dollari grazie ai conti sopra le attese e all'annuncio dello split azionario. Cosa che accende i riflettori su tutto il settore tech.

Milano azzera le perdite da inizio anno, Saipem in saliscendi

Piazza Affari è in rialzo con il FTSE MIB che si consolida sopra quota 27mila, annullando le perdite accumulate nel 2022. Dopo un'apertura ancora in rosso, Saipem inverte la rotta, poi cambia direzione più volte mentre iniziano le prime ipotesi sulla manovra finanziaria per rafforzare il bilancio. Acquisti anche su Interpump Group e Stmicroelectronics che sale in scia all'effetto Alphabet, che dopo conti oltre le attese e l'annuncio dello split azionario spinge tutto il comparto tech. Deboli le utility mentre fuori dal listino principale Orsero corre dopo la nuova guidance 2022.



Tokyo chiude a +1,68%, aiutano Wall Street e trimestrali

La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo, sulla scia dei guadagni di Wall Street del giorno prima e dei risultati trimestrali delle società giapponesi, in molti casi al di sopra delle aspettative. La stagione degli utili è ora nel pieno e gli investitori si stanno riversando sui titoli di società che registrano solide performance, in particolare i tech come Sony, Panasonic e Hitachi, mentre i mercati azionari cinesi sono ancora chiusi a causa delle festività del capodanno cinese.L'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato l'1,68% a 27.533,60 punti e il più ampio indice Topix ha guadagnato il 2,14% a 1.936,56 punti.