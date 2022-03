Borse, Europa si risolleva. Petrolio al top dal 2013 e gas ancora in rally

A Piazza Affari tiene Leonardo

A Milano sul FTSE MIB, per quanto riguarda i singoli titoli, occhi su Telecom Italia, che approva i conti. Si salvano ancora Leonardo - Finmeccanica oltre ai petroliferi con Eni e Tenaris in netto rialzo. Bene anche difensivi come Davide Campari e alcune utility come Italgas. Prosegue invece la flessione delle banche, con Intesa Sanpaolo in forte calo; giù anche Stmicroelectronics.



Borsa Mosca, terzo giorno di stop. Solo «operazioni limitate»

La Banca centrale russa conferma la sospensione delle contrattazioni per la Borsa russa, per il terzo giorno consecutivo. Secondo quanto riporta Reuters, saranno permesse solo alcune «limitate operazioni» per la prima volta questa settimana.



Il rublo tocca nuovi minimi, ne servono 109 per un dollaro

Il rublo tocca nuovi minimi rispetto alle altre principali valute mentre continua l'offensiva russa in Ucraina e dopo che ieri sera il presidente americano Joe Biden ha definito Putin un dittatore e garantito che paghera' per la sua decisione di dare il via all'invasione. In apertura di scambi occorrono 109 rubli per un dollaro contro i 101 di ieri. A fine 2021 per un dollaro occorrevano circa 73 rubli. La divisa russa perde terreno anche rispetto alla divisa comune: occorrono oggi 123,8 rubli per un euro.

Negli States aumentano oltre le attese i posti di lavoro nel privato

L'occupazione nel settore privato statunitense è aumentata a febbraio più delle attese. E' quanto comunicato da Macroeconomics Advisers e da Automatic Data Processing, l'agenzia che si occupa di preparare le buste paga. Nel dettaglio lo scorso mese sono stati creati 475.000 posti di lavoro rispetto a gennaio, mentre le stime erano per la creazione di 400.000 posti di lavoro. Nell'aprile del 2020, era stato registrato un crollo di 19,4 milioni di posti di lavoro, il dato peggiore mai registrato dal rapporto, a causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Il settore più in difficoltà con la pandemia di coronavirus, quello dell'ospitalità e dell'intrattenimento, ha fatto segnare il miglior risultato, con un rialzo di 170.000 posti di lavoro. Nel complesso, l'industria dei servizi ha guadagnato 417.000 posti di lavoro. Nella produzione dei beni, guadagnati 57.000 posti. Secondo Adp, le aziende di piccole dimensioni (con meno di 50 dipendenti) hanno perso 96.000 occupati; quelle di medie dimensioni (con 50-499 dipendenti) hanno aggiunto 18.000 posti di lavoro e quelle grandi 552.000. E' stato inoltre rivisto il dato di gennaio, passando da -301.000 a +509.000 posti di lavoro.