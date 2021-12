Borse, Europa col freno tirato. A Piazza Affari debutto col botto per Directa Sim

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La diffusione della variante Omicron, il rischio di nuove misure restrittive nel periodo natalizio (già varate in alcuni Paesi, Germania e Francia in testa, probabilmente in arrivo anche in Italia, con la decisione attesa per domani 23 dicembre) e i numeri dei contagi in crescita invitano gli investitori alla prudenza. In Italia, il presidente del Consiglio Mario Draghi, atteso alla conferenza stampa di fine anno, ha invitato alla prudenza, spiegando che non bisogna abbassare la guardia. Inoltre, Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa, ha sottolineato che «entro qualche settimana Omicron sarà la variante dominante in più Paesi, mettendo sotto pressione i sistemi sanitari». Così, all'indomani di una seduta brillante, che ha azzerato i cali di lunedì, le Borse europee aprono all'insegna della cautela, pur cercando di orientarsi al rialzo.

Resta più indietro Londra, dopo la revisione al ribasso del Pil del terzo trimestre (+1,1% da +1,3%, con la variazione annua a +6,8%). Ad ogni modo, i volumi di scambio ridotti in vista del Natale rendono più marcati i movimenti degli indici in positivo o in negativo, motivo per cui gli operatori preferiscono non dare troppo significato alle oscillazioni giornaliere.

A Piazza Affari bene St, segnano il passo gli energetici

Per quanto riguarda i titoli, sul FTSE MIB i movimenti sono molto contenuti: in cima al listino principale si piazzano i titoli del comparto sanitario (Recordati e Amplifon) e le utility (A2a e Hera). Bene anche Stmicroelectronics, che prosegue sulla via dei rialzi imboccata nella seduta di martedì 21 dicembre. In coda le banche (Unicredit, Intesa e Bpm) e i petroliferi (Eni e Tenaris), rallentati dalla debolezza del greggio.

Debutto brillante per Directa Sim su Euronext Growth Milan

Debutto brillante per Directa Sim, società di trading online, su Euronext Growth Milan. Il titolo, dopo un primo prezzo a 3,5 euro per azione, è arrivato a un massimo di 3,669 euro. Il titolo fa nettamente meglio del resto della Borsa milanese. La società aveva fissato un prezzo di collocamento a 3 euro per azione, per una valorizzazione complessiva delle 16,5 milioni di azioni esistenti pari a 49,5 milioni di euro. Il flottante, per 2,25 milioni di azioni collocate, è pari al 13,64% del capitale sociale di Directa Sim. Il collocamento si era chiuso con la prenotazione di 6,997 milioni di azioni rispetto ai 2,25 milioni allocati (la domanda è stata pari a circa 3 volte le azioni oggetto dell'offerta).



Tokyo chiude in cauto rialzo con scambi da clima festivo

La Borsa di Tokyo ha chiuso in lieve rialzo, allungando il rimbalzo del giorno precedente nonostante la conferma dei primi casi di trasmissione locale della variante Omicron in Giappone, a Osaka. A sostenere il listino i titoli tech e dei produttori di chip. L'indice di punta Nikkei ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,16% a 28.562,21 punti dopo aver oscillato tra piccoli guadagni e perdite durante la sessione caratterizzata da un trading assottigliato dalle festività, mentre l'indice Topix ha chiuso a +0,09% a 1.971,51 punti.