Borse, l’Europa rimbalza e aspetta la Fed. A Piazza Affari giù Leonardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La volatilità resta alta ma gli indici europei rimbalzano con decisione, dopo il lunedì ad alta tensione che ha visto una seduta in profondo rosso per l'azionario (Milano la peggiore a -4%). Sono deboli i future a Wall Street, che invece ha chiuso addirittura in positivo grazie a un ribaltone nel finale. In Ucraina irischi di un conflitto sono sempre elevati, anche se le diplomazie sono al lavoro, mentre sul fronte delle banche centrali inizia anche la riunione della Federal Reserve che, si teme, a marzo oltre al rialzo dei tassi potrebbe anche avviare una restrizione del budget.

A tutto ciò in Italia si aggiungono le incertezze per l'elezione del presidente della Repubblica, con il destino del premier Mario Draghi che preoccupa i mercati. In settimana attesi anche i conti delle big tech Usa, oltre a quelli di Tesla.



Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Piazza Affari corre A2a, crolla Leonardo

A Milano il FTSE MIB è in territorio positivo ma resta indietro rispetto agli altri indici europei, appesantito dalla brutta performance di Leonardo - Finmeccanica dopo le notizie dell'avvio di un'inchiesta in Kuwait sulla maxi-commessa di Eurofighter. In calo anche Nexi e i farmaceutici, mentre le banche viaggiano in ordine sparso. Attenzione a Telecom Italia, in attesa del consiglio di amministrazione e mentre Iliad presenta le nuove offerte. Gli acquisti premiano A2a con le utility e i titoli energetici, in recupero dopo la debolezza della vigilia Ferrari ed Exor, resta in rosso Stellantis.Sul resto del listino corre ancora Eprice dopo il rally della vigilia, spunto della Juventus Fc che spera nell'arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina.

Euro in calo sul dollaro, non beneficia dell'Ifo tedesco

Dollari in rialzo, con la moneta europea che non trae beneficio dai dati sull’Ifo tedesco, usciti migliori rispetto alle attese e al consensus. 95.2 il dato sulle expectations contro 93 atteso mentre le condizioni correnti sono in linea alle previsioni a 96.1. «Pesano, sulla moneta unica, le aspettative di rialzo dei tassi da parte della Fed, mentre la Bce dovrebbe rimanere in attesa di conferme sulla crescita e sulla domanda aggregata prima di alzare il costo del denaro», osservano gli analisti di ActivTrades.



Tokyo scivola dell'1,6% in attesa della Fed e su timori Ucraina

Ancora una seduta debole per la Borsa di Tokyo appesantita dalle attese per la riunione delle Federal Reserve e dai timori per l'escalation della situazione in Ucraina e le tensioni geopolitiche tra gli schieramenti. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha perso l'1,66% a 27.131,34 punti, dopo essere sceso fino al 2,5% durante la seduta. Il più ampio indice Topix ha chiuso in ribasso dell'1,72% a 1.896,62 punti. Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aumentato la pressione su Mosca annunciando il possibile dispiegamento di migliaia di soldati americani per rafforzare le truppe della Nato nell'Europa orientale di fronte alla minaccia di un attacco russo all'Ucraina. Tra i titoli deboli Sony e Panasonic.