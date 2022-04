Tonfo Nasdaq schiaccia le Borse, Milano chiude a -1%. Tesla affonda a Wall Street

Al via la stagione dei conti delle grandi banche: giù Hsbc

Dopo le banche americane è il momento dei numeri delle grandi banche europee. Positivi i numeri di Ubs che ha registrato il suo miglior primo trimestre in 15 anni. Migliori delle attese anche i conti della spagnola Santander (2,5mld di utili nel primo trimestre) che dopo una prima parte di giornata positiva sta scivolando in deciso rosso . Debole invece la più grande banca europea Hsbc nonostante gli utili siano scesi meno di quanto atteso dagli investitori, ma con la banca che ha annunciato che sono meno probabili dei buy back per il 2022 a causa della debolezza economica e delle pressioni inflattive. Male la performance sul Ftse100. Nei prossimi giorni arriveranno i conti di Credit Suisse, Deutsche Bank e Barclays, tra le altre.



A Milano banche in ordine sparso, ma corre Mps

Il FTSE MIB scivola dopo essere arrivato ad agganciare i 24miila punti in mattinata. Male Stellantis, Pirelli e Cnh nell'automotive, tra i bancari giù in particolare Unicredit. Si è spenta Telecom dopo un inizio vivace: nel corso dell'assemblea di Vivendi è stato confermato il pieno supporto del socio francese al management di Telecom Italia e al piano industriale in preparazione e definito «ambizioso». Stmicroelectronics oscilla attorno alla parità alla vigilia dei risultati del primo trimestre, che secondo gli analisti saranno positivi. Forte risalita per Banca Mps dopo le parole del ministro dell'Economia, Daniele Franco, secondo cui una cesMonte dei Paschi sione della quota di controllo detenuta dal Mef nell'istituto potrà avvenire solo dopo l'aumento di capitale da realizzare entro fine 2022. Positiva la reazione di Iveco Group ai conti trimestrali: ricavi e risultato operativo delle attività industriali superiore alle previsioni.

Dollaro in corsa schiaccia l'euro, lo yen torna «bene rifugio»

La ripresa della corsa del dollaro schiaccia l'euro sotto quota 1,07 contro il biglietto verde, ai livelli del marzo 2020. Il ritorno di un clima di avversione al rischio, complice l'aumento dei casi di Covid in Cina e l'attesa per i rialzi dei tassi negli Usa, hanno dato nuova linfa agli acquisti sul biglietto verde con il Dollar Index salito nella notte ai massimi da due anni. Di conseguenza, l'euro ha toccato un minimo a 1,064, livello che non vedeva dal 20 marzo 2020 quando ha toccato un minimo intraday di 1,0637 dollari. «Dalla Bce, per ora, nessun segnale di allarme per il livello della moneta unica - osservano gli analisti di ActivTrades - in una discesa costante e progressiva che a breve dovrebbe cominciare a preoccupare qualcuno a Francoforte».

Tornano gli acquisti anche sullo yen, con la moneta unica tornata sotto quota 137. «Sullo yen segnaliamo, dopo tanta discesa, un ritorno del risk off e della valuta giapponese come asset rifugio - dicono gli analisti - considerato il fatto che il dollaro/yen ha cominciato a ripiegare sotto quota 128 già nella seduta di lunedì 25 aprile, trascinando con sé tutti i cross della divisa giapponese, specie contro euro. Man mano che gli altri Paesi alzeranno i tassi - aggiungono - mentre la BoJ resterà accomodante, lo yen tornerà a rappresentare un asset rifugio, da acquistare nei momenti di paura degli investitori. E qualcosa, in questo senso, si intravede».

BTp, rendimento 10 anni resta sopra 2,5%



Chiusura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato a 174 punti base dai 172 punti della vigilia. In flessione, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato un'ultima posizione al 2,55% dal 2,59% precedente.