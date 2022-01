Borse, l'Europa corre nel giorno della Fed. Tod's vola a Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seduta in forte rialzo per le Borse europee, nel giorno della Fed. Sale infatti l’attesa per le indicazioni che darà la banca centrale americana sulla condotta di politica monetaria, al termine della due giorni di riunione del Fomc. Seguirà inoltre la consueta conferenza stampa del numero uno, Jerome Powell, fondamentale per comprendere se l’istituto centrale nel corso del 2022 procederà a tre rialzi o addirittura quattro del costo del denaro, come già messo in conto da numerosi analisti e anche da alcuni banchieri della Fed. Del resto l’inflazione si è spinta nei mesi scorsi al 7%.

Intanto, sono positivi anche i future a Wall Street dopo la chiusura in deciso calo della vigilia soprattutto a livello di Nasdaq (-2,3%), dopo un tentativo fallito di recupero nel durante della seduta. Intanto desta preoccupazione la delicata situazione in Ucraina, con tensioni alle stelle tra Usa e Russia. Va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali: Oltreoceano, dopo la pubblicazione nella notte dei numeri di Microsoft, sono in calendario quelli di Tesla, domani quelli di Apple. Sono positivi i future americani.

A Milano corre Stellantis, vendite su Recordati. Vola Tod's

A Piazza Affari gli investitori seguono anche l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, dalla quale può dipendere anche il destino del presidente del Consiglio, Mario Draghi, così come dell'attuale Governo. Sono in rialzo tutte le blue chip: corrono le banche con Unicredit in progresso in vista dei conti del 2021 che saranno annunciati venerdì. Vanno bene anche le Stmicroelectronics, sia in attesa dei conti del 2021, in calendario sempre venerdì, sia dopo le indicazioni positive rilasciate dalla concorrente Usa, Texas Instrument. Spicca inoltre la performance di Stellantis, che spinge in alto anche Exor. Della galassia Agnelli è più cauta Ferrari nell'attesa dei numeri 2021 che saranno annunciati il 2 febbraio. Sono sotto tono anche le Telecom Italia nel giorno in cui il numero uno, Pietro Labriola, espone al cda i progetti che ha in mente per il gruppo. Sono infine in controtendenza le Recordati e le Pirelli & C. Fuori dal paniere principale, sono ancora in volata le Eprice e le Tod's, quest’ultime dopo la pubblicazione del fatturato 2021 risultato sopra le attese.





L'euro si conferma debole, prosegue il rally del dollaro

L’euro si conferma debole e arretra vicino ai minimi dell'anno raggiunti martedì contro il dollaro, sotto la pressione dei mercati che vedono aumentare le probabilità che la Fed acceleri la stretta monetaria. Questa previsione potrebbe diventare realtà già in serata, se la banca centrale americana fornisse ulteriori suggerimenti sull’inasprimento delle politiche. «Questo potrebbe creare margini per ulteriori guadagni del dollaro sull'euro - dicono gli analisti di ActivTrades - mentre le tensioni in Ucraina potrebbero amplificare la debolezza della moneta unica, favorendo dollaro e yen».