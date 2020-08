Powell dà scossa a Wall Street con nuovo approccio della Fed, ma Europa rimane debole Il numero uno Fed ha rassicurato che la politica monetaria Usa rimarrà accomodante anche nel caso in cui l'inflazione dovesse superare temporaneamente il 2%. Intanto è stato confermato che nel secondo trimestre l'economia Usa è precipitata come mai successo prima di Eleonora Micheli ed Enrico Miele

(kasto - stock.adobe.com)

Il numero uno Fed ha rassicurato che la politica monetaria Usa rimarrà accomodante anche nel caso in cui l'inflazione dovesse superare temporaneamente il 2%. Intanto è stato confermato che nel secondo trimestre l'economia Usa è precipitata come mai successo prima

3' di lettura

Prevalgono le vendite sulle Borse europee, dopo la buona performance dei giorni scorsi e nonostante il numero uno della Fed, Jerome Powell, abbia assicurato sostegno all'economia anche nel caso in cui l'inflazione americana superasse temporaneamente la soglia del 2%. Un approccio diverso rispetto al passato e finalizzato a garantire una politica monetaria accomodante, anche nel caso il sistema macroeconomico si surriscaldasse. Le parole pronunciate dal banchiere a Jackson Hole hanno consentito al mercato Usa di aprire al rialzo, nonostante i pessimi dati sull'economia Usa. Il Dipartimento americano del Commercio ha infatti annunciato che il pil del secondo trimestre è crollato del 31,7%, come mai successo prima. Il dato è però stato rivisto rispetto alla prima lettura ancora più drammatica. Sempre oggi è inoltre emerso che le richieste alla disoccupazione, pur calando, rimangono al di sopra della soglia di un milione. Ma tra le note stonate della seduta c’è da registrare il ritorno di fiamma delle tensioni geopolitiche tra Usa e Cina, con Pechino che ha lanciato alcuni missili nel Mare cinese meridionale e Trump che ha subito inserito nella “black list” 24 ditte legate ai lavori realizzati in quell’area, mentre restano sullo sfondo i timori per il trend dei contagi da coronavirus a livello mondiale. Senza contare le dimissioni improvvise del numero uno del social media TikTok, Kevin Mayer, dopo le accuse di Washington, con l’app che è ormai diventata il centro dello scontro tra le due superpotenze.

Sul Ftse Mib pesano le banche, crolla DiaSorin

Sul Ftse Mib, appesantito dalle banche, il tonfo più consistente è però quello di DiaSorin toccata dai realizzi mentre in un’intervista il ceo ha spiegato che «finché in Italia non ci saranno regole chiare sul biotech, non faremo più ricerca clinica». Le vendite toccano gli istituti di credito, da Intesa Sanpaolo a UniCredit e i petroliferi come Tenaris e Saipem in scia alla debolezza del greggio. In controtendenza Tim che ha ufficializzato l’accordo con Tiscali, in forte rialzo, sulla fibra e sembra pronta al bis con Cdp e Open fiber. Guadagna terreno Mediobanca all’indomani dell’ok della Bce alla Delfin di Leonardo Del Vecchio per salire fino al 20% del capitale di Piazzetta Cuccia.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Euro a 1,18 dollari, allarme uragani sul greggio

Sul fronte valutario, l'euro è in leggero rialzo e passa di mano a 1,183 dollari (contro 1,179 ieri in chiusura) mentre vale 125,442 yen (125,34). La divisa americana è scambiata a 106,04 yen. Petrolio in ribasso dopo che un uragano nel Golfo del Messico ha costretto le piattaforme petrolifere e le raffinerie a sospendere la produzione: il Wti in scadenza a ottobre è in ribasso dello 0,4% a 43,3 dollari al barile e il Brent a 45,7 dollari (+0,1%).

Spread con Bund risale a 150 punti base



Positivi i corsi dei titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. L'apprezzamento dei corsi coinvolge anche i Bund e lo spread con la conseguenza che lo spread: il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il Bund di pari durata è indicato a 150 punti base dai 149 punti base del finale diel 26 agosto. L'apprezzamento dei corsi però si riflette sui rendimenti in netto calo: il decennale italiano rende stamani l'1,07% contro l'1,09% della vigilia.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

BoT: tassi in calo nell'asta semestrale

Forte domanda e tassi in calo nell'asta BoT del Tesoro. via XX settembre ha offerto titoli semestrali per 7 miliardi e l'asta, informa la Banca d'Italia, è stata aggiudicata al prezzo medio ponderato di 100,164 che esprime un rendimento medio ponderato semplice negativo dello 0,33%, cinque punti base in meno rispetto all'asta precedente (-0,28%). La domanda del mercato ha sfiorato i 12 miliardi con un rapporto di copertura di 1,71. L'importo di 7 miliardi è stato quindi interamente assegnato.