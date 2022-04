Borse positive, si allenta la pressione sul gas. Euro sui minimi dal 2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in rialzo le Borse europee, seguendo i future Usa, mentre gli investitori misurano gli effetti della crisi del gas che appare più gestibile del previsto. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen detto che l'annuncio di Gazprom è un «ricatto» ma, ha aggiunto, «siamo preparati per questo scenario. Stiamo delineando la nostra risposta coordinata dell’Ue». Si è calmata anche la fiammata sui prezzi del gas, che in mattinata erano arrivare a salire di oltre il 15% e sono ora in progresso del 2,8% a 106,8 euro al Mwh. « Lo scenario rimane altamente incerto a causa della guerra, Covid in Cina, inflazione e politiche monetarie restrittive da parte delle banche centrali - osserva Luigi Nardella di Ceresio Investors - in questa fase è consigliabile mantenere un approccio molto prudente agli investimenti».

Future in rialzo a Wall Street, sale Microsoft

I future indicano un'apertura in rialzo a Wall Street, dopo la seduta in forte calo di martedì 26 aprile. Gli indici statunitensi vanno verso il terzo calo mensile dall'inizio dell'anno. Sull'azionario, il titolo di Tesla recupera nel premercato, dopo aver perso il 12,8% alla vigilia, cancellando 125,98 miliardi di dollari di capitalizzazione. Gli investitori mostrano nervosismo per l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, l'amministratore delegato di Tesla, e temono che possa procedere con una massiccia vendita delle sue azioni per pagare una parte dei 44 miliardi di dollari dovuti per l'operazione. Twitter, dopo aver perso martedì il 3,93%, è in calo nel premercato.Lunedì, il titolo aveva guadagnato il 5,66% alla notizia dell'accordo. Il titolo di Microsoft Corp è in rialzo dopo utili e ricavi sopra le attese, mentre Alphabet è in rosso per conti al di sotto delle stime. Il titolo di General Motors è in progresso, dopo aver mantenuto invariata la guidance per il 2022, nonostante i problemi alle catene di approvvigionamento e l'aumento dei costi.



A Piazza Affari giù le utility, acquisti su Nexi e Moncler

Tra i principali titoli milanesi, sono in rosso le utility e le banche viaggiano in ordine sparso. Gli acquisti premiano Nexi, Moncler e Pirelli & C, deboli invece A2a, Amplifon e Leonardo - Finmeccanica. I conti migliori delle previsioni sostengono Stmicroelectronics, mentre Unicredit è sotto i riflettori in vista della pubblicazione di una trimestrale che farà luce sull'impatto della guerra in Ucraina sul bilancio dell'istituto italiano più esposto alla Russia. Gli acquisiti premiano anche Diasorin con le quotazioni che beneficiano delle indicazioni arrivate ieri a mercato chiuso dalla concorrente Qiagen, che ha annunciato una trimestrale positiva.

Deutsche Bank in calo, mercato teme pressioni su costi

Il miglior utile trimestrale da nove anni a questa parte non basta a sostenere il titolo Deutsche Bank, che alla Borsa di Francoforte è tra i peggiori. Nei primi tre mesi dell'anno l'istituto tedesco ha registrato un utile netto di 1,06 miliardi, in crescita del 17% su base annua. I ricavi sono aumentati del 3% a 7,3 miliardi. Gli investitori si stanno tuttavia concentrando sull'andamento dei costi, dato che l'aumento dei salari e gli oneri normativi hanno riacceso i timori sulla capacità dell'amministratore delegato Christian Sewing di contenere le spese.



«Il quadro che emerge dalle trimestrali europee è quantomai variegato - commenta Luigi Nardella - l’impatto che inflazione, esposizione alla Russia e criticità legate ai lock-down cinesi dovuti al covid hanno sui margini e/o sui volumi di produzione è diverso tra settori e società: ad esempio Nestlè e Procter Gamble hanno avuto ottimi risultati potendo aumentare i prezzi, General Electric invece ha subito le difficoltà di approvvigionamento».