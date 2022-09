Le Borse Ue rialzano la testa, Milano frena. Spread oltre 250 punti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta di slancio al rialzo per le Borse europee, dopo la debolezza della vigilia e nonostante il calo accusato da Wall Street, con il Dow Jones (-1,1%) che ha chiuso sui minimi dell’anno. Frena invece il FTSE MIB, che affronta il secondo test dei mercati sul dopo voto con il Tesoro italiano metterà in asta BTp short term e BTp indicizzati all’inflazione per un massimo di 3,75 miliardi di euro. Sale ancora lo spread tra BTp e Bund e supera i 250 punti base, dai 242 punti base dell'ultimo riferimento, al top da maggio 2020. In deciso aumento il rendimento del BTp decennale benchmark, che ha segnato un massimo al 4,64% dal 4,51% del finale della vigilia quando aveva aggiornato i massimi da settembre 2013.



Banche centrali sempre in focus

In Europa, gli investitori comunque continuano a essere cauti osservando con attenzione l’andamento dell’economia e le mosse delle banche centrali (che continuano ad annunciare nuove strette monetarie): si potrebbe profilare all'orizzonte una recessione provocata anche dalle politiche restrittive delle principali banche centrali del mondo. Come ha detto il numero uno della Fed, Jerome Powell, una situazione di alta inflazione e bassa crescita potrebbe diventare una nuova normalità. Il banchiere, tra l’altro, oggi parlerà di nuovo.

Nexi e Unicredit sotto i riflettori a Milano

A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Nexi nel giorno della presentazione del piano industriale: Nexi prevede di realizzare una crescita media annua del 9% circa per i ricavi e del 14% circa per il margine operativo lordo nel periodo 2021-25. L'ebitda margin è pertanto atteso in aumento di circa 900 punti base entro il 2025 (48% a fine 2021). Unicredit beneficia della revisione al rialzo del giudizio di Jp Morgan (a overweight).

L'euro resta debole sotto quota 0,97 dollari

Sul fronte dei cambi, rimane debole l’euro nei confronti del dollaro, dopo aver segnato ieri nuovi minimi da venti anni in area 0,95. I riflettori restano puntati sulla sterlina, che lunedì ha toccato il minimo storico sul dollaro. I mercati sono rimasti colpiti dall’annuncio, da parte del nuovo governo di Liz Truss, di un gigantesco piano di stimoli fiscali (il più grosso da mezzo secolo a questa parte) concentrato soprattutto sul taglio delle tasse ai ricchi. Questo ha preoccupato i mercati, dato che per finanziare questo grosso stimolo il governo dovrà aumentare in maniera significativa il debito pubblico in un momento in cui i tassi salgono.

Borsa Tokyo rimbalza e chiude in rialzo dello 0,5%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che guadagna lo 0,5% a 26571.87 punti. La piazza finanziaria è stata sostenuta dalla ricerca di occasioni dopo la caduta del giorno prima, ma ancora offuscata dai timori per il deterioramento economico globale legato alla stretta monetaria. Da un lato, cioè, come ha commentato in una nota Okasan Online Securities, c'è stato il rimbalzo tecnico, dall'altro si è fatta sentire «la debolezza della Borsa di New York del giorno prima» che ha influenzato il sentiment degli investitori in Giappone.