Borse deboli. Fed: lascia tassi interesse invariati fra 0 e 0,25%. Dollaro ai minimi da 2 anni La Banca centrale americana lascia tassi interesse invariati fra 0 e 0,25%. Preoccupano gli effetti della pandemia, visibili nei conti dei primi sei mesi delle aziende: attesa per i dati dei colossi tech. Euro-dollaro vicino a 1,18 di Andrea Fontana e Flavia Carletti

La giornata dei mercati

Borse europee deboli, con l'unica eccezione di Parigi, dollaro ai minimi da due anni, positiva invece Wall Street, in particolare il Nasdsaq prima dei conti dei big tecnologici in calendario nei prossimi giorni. Così i mercati finanziari si presentano all'appuntamento con la Federal Reserve che, a conclusione del meeting di due giorni del comitato di politica monetaria,ha lasciato i tassi interesse invariati fra 0 e 0,25%

. Il tutto mentre negli Usa si discute delle nuove politiche di aiuti fiscali che dovranno essere approvate a breve. Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni con un calo dello 0,11%, Parigi la migliore è salita dello 0,6%.

Wall Street sale, atteso il "processo" alle Big Tech

Wall Street è invece in rialzo: gli analisti si aspettano tassi invariati ma anche un messaggio forte da parte del presidente Powell sul sostegno all'economia. Colloqui in stallo a Washington sul pacchetto di aiuti all’economia presentato al Congresso. Mitch McConnell, leader dei Repubblicani si è detto disponibile a negoziare a patto che vengano protette aziende e medici dalle possibili controversie giudiziarie legate al Covid. Il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, dopo i colloqui, ha ribadito che "c'è ancora molto lavoro da fare" riferendosi anche a controversie interne allo stesso partito. Attesa anche per il faccia a faccia dei Ceo di Amazon.com, Apple, Alphabet e Facebook che compariranno in video conferenza di fronte al comitato antitrust della commissione giudiziaria della Camera. Affronteranno domande sulla potenza delle loro aziende sul mercato e sui condizionamenti dei clienti. Bezos descriverà la sua azienda come una storia di successo americana, ha annunciato in anteprima, Mark Zuckerberg si concentrerà sulla minaccia, Cook difenderà l'App Store di Apple.

Boeing e GM, trimestrali pesanti con impatto Covid

Prima dell'apertura del mercato sono stati presentati le trimestrali di Boeing (pesante in Borsa) e General Motors(in rialzo), con risultati fortemente condizionati dalla pandemia. Il gigante dei cieli ha chiuso il secondo trimestre 2020 con un rosso di 2,4 miliardi di dollari, contro la perdita di 2,9 miliardi registrata gia' l'anno scorso. I ricavi sono calati del 25% a 11,8 miliardi. I vertici dell'azienda mettono in conto un ulteriore rallentamento a causa del Covid-19, tanto che è stata ridotta la produzione di alcune linee. In vista altri tagli al personale dopo la soppressione di 16mila posti di lavoro già annunciata. General Motors ha registrato una perdita di 758 milioni di dollari. I ricavi sono scesi del 53% a 16,8 miliardi di dollari, ma per i vertici questi numeri dimostrano la "resilienza" di GM a fronte della pandemia



Fed: useremo tutti strumenti a sostegno economia

La Federal Reserve ha lasciato come previsto invariati i tassi di interesse fra lo 0 e lo 0,25% e ha indicato che la pandemia crea rischi considerevoli per l'economia nel medio termine ribadendo di essere pronta ad agire come opportuno per fornire sostegno alla ripresa. “Il cammino dell'economia dipenderà in modo significativo dal corso del virus - recita lo statement di fine vertice - L'attuale crisi sanitaria peserà con forza sull'attività economia, sull'occupazione e sull'inflazione nel medio termine e pone rischi considerevoli per l'outlook dell'economia nel medio termine”.