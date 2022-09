Borse Ue deboli in avvio. Giù euro e sterlina, gas sotto i 200 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Partenza debole per le Borse europee, dopo i cali della vigilia limitati comunque dall'intervento della Bank of England . La BoE ha frenato l'ondata di vendite sull'azionario annunciando un sostegno al mercato dei titoli di Stato, affossati dal maxi piano fiscale annunciato dal Governo di Liz Truss. Dopo un tentativo di recupero, torna a perdere terreno la sterlina. Non basta a incoraggiare gli investitori neanche la chiusura al rialzo di Wall Street, con Dow Jones e S&P500 che hanno interrotto la sequenza di sei sedute negative di fila.

Intanto, la situazione geopolitica internazionale è sempre più tesa: una quarta perdita è stata identificata nel Mar Baltico nei gasdotti Nord Stream, presi di mira da un possibile sabotaggio. La Guardia costiera svedese ha detto che «ci sono due perdite da parte svedese e due da parte danese», aggiungendo che le due perdite da parte svedese sono «vicine l'una all'altra». Proseguono le accuse incrociate tra Russia e Stati Uniti sul presunto sabotaggio, mentre Washington ha anche richiamato i cittadini americani presenti in Russia e l’Europa ha varato un nuovo pacchetto di sanzioni contro il Paese.Nelle prime battute, comunque, è in calo del 5% il gas ad Amsterdam sotto i 200 euro al MWh.

Sul fronte macro, si profila all’orizzonte una recessione, provocata anche dalle mosse delle banche centrali messe in atto per combattere la corsa dell’inflazione. Raphael Bostic, presidente della Fed di Atlanta, ha indicato che a suo parere verrà varato un nuovo aumento di 75 punti base del costo del denaro a novembre e uno di 50 punti a dicembre, portando i tassi a fine anno al 4,25-4,5%.

A Milano banche sotto i riflettori

A Piazza Affari gli occhi sono puntati sulle banche, dopo le parole del numero uno di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, che non ha escluso un’operazione con Banca Mps, pur sottolineando che al momento il dossier non è sul tavolo. Ma dopo l’aumento di capitale che dovrà lanciare la banca senese, «si vedrà», ha detto il banchiere. Riflettori puntati anche su Leonardo - Finmeccanica, dopo lo scivolone della sterlina, e su Stmicroelectronics, legata a doppio filo a Apple, andata male a Wall Street sulle notizie che non incrementerà la produzione di iPhone. Potrebbe muoversi Ferrari, sulla scia di Porsche che oggi debutta alla Borsa di Francoforte.



Attesa per asta BTp

Sull'obbligazionario, la decisione della BoE ha portato un generale sollievo al mercato del reddito fisso, colpito da vendite indiscriminate a livello globale (e non solo britannico) nelle scorse sedute. Il rendimento del Bund decennale è sceso per esempio al 2,13% e altrettanto ha fatto il Treasury Usa al 3,77 per cento. Boccata d’ossigeno anche per i BTp, i cui tassi sono tornati al 4,56% dopo una puntata oltre 4,80% in un contesto in cui lo spread Italia-Germania è tornato a diminuire a 243 punti base.