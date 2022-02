Borse, Europa debole in attesa della Bce e dopo i conti Meta

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Freno tirato per le Borse europee, nel giorno della Bce. Gli analisti non si aspettano grandi novità dal consiglio direttivo, che dovrebbe confermare la linea di politica monetaria dell’Eurotower, ma saranno importanti le indicazioni che verranno date per i mesi futuri, soprattutto tenendo conto dell’ultimo dato sull’inflazione di gennaio, salita nella zona euro al 5,1%. Si riuniscono inoltre anche i vertici della Bank of England e non è da escludere un nuovo ritocco del costo del denaro

Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali: nella notte ha pubblicato i conti Meta, ossia Facebook, con risultati ben al di sotto delle attese. Anche le previsioni per i primi mesi del 2022 sono state giudicate deludenti e così le azioni nell’After Hours sono arrivate a cedere oltre il 20%. Preoccupa, inoltre, la delicata situazione in Ucraina, con gli Stati Uniti che stanno inviando uomini e armi a Kiev. Sono in rosso i future sul mercato americano, con quello sul Nasdaq che segna un ribasso di oltre il 2%, risentendo dei conti di Meta.

La riunione della Bce

Alle 14 la Bce pubblicherà il comunicato stampa sulle decisioni che il consiglio ha preso in merito alla politica monetaria e alle 14,30 si terrà la consueta conferenza stampa dove Christine Lagarde potrebbe dare qualche indicazione sulle future mosse della banca centrale. Il convitato di pietra è l’inflazione, che proprio alla vigilia della Bce è balzata in Eurozona al 5,1%, ben oltre l’obiettivo della Bce. La banca centrale ha sempre considerato buona parte di questo balzo temporaneo, perché causato da fattori contingenti in gran parte legati al rincaro delle materie prime e alle distorsioni sulle catene delle forniture causate dal Covid. Ma il 5,1% è molto alto: le parole di Lagarde saranno importanti per prendere le misure su cosa la Bce potrà fare da marzo in poi, quando manderà in pensione il piano pandemico di acquisti di titoli Pepp (sostituendolo solo in parte con un altro piano, chiamato App).





A Milano bene Tenaris, in coda Interpump

A Piazza Affari sono in leggero ribasso le banche, dopo la buona performance della vigilia. Fa eccezione Intesa Sanpaolo, in vista della presentazione del piano industriale in calendario venerdì 4 febbraio. Dopo la frenata della vigilia, continua a perdere quota Iveco Group. Ferrari è in calo all'indomani della pubblicazione dei conti, che hanno più volte fatto cambiare passo alle quotazioni. Enel debole nell'attesa dei numeri del 2021.