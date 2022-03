Borse in rosso dopo il rally. Riprende a salire il petrolio

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo l’euforia di martedì e tre giorni di rally, che ha riportato tutte le principali Borse europee (tranne Milano) sopra i livelli precedenti all’invasione dell’Ucraina, le Borse si muovono in territorio negativo. Gli investitori sono in cerca di conferme sulla de-escalation del conflitto in Ucraina: nonostante le dichiarazioni di una riduzione della pressione militare da parte della Russia, prevale anche sui mercati lo stesso scetticismo sulla tregua che circola a livello internazionale su un allentamento della tensione.

A Piazza Affari acquisti su Leonardo e Tim, giù le banche

Tra i principali titoli milanesi sul FTSE MIB,Leonardo - Finmeccanica è in recupero: il governo sembra intenzionato a tirare dritto sull'aumento delle spese militari nonostante l'opposizione di alcuni esponenti della maggioranza. Gli acquisti si concentrano su Telecom Italia. La risalita del prezzo del petrolio premia Tenaris edEni, mentre sono in rosso le banche: Banco Bpm, Mediobanca e Bper segnano le performance peggiori. Giù anche Nexi che si allinea al prezzo del collocamento di uno 0,27% da parte di Deutsche Bank. Nel resto del listino i conti 2021 mettono le ali a Ediliziacrobatica.

Euro ancora in rialzo contro il dollaro

L'euro continua a guadagnare terreno rispetto alle altre principali valute e in una settimana è salito dell'1,8% rispetto al dollaro, sulle speranze di un'attenuazione del conflitto in Ucraina, a seguito dei colloqui in Turchia tra i rappresentanti di Mosca e Kiev. «L'euro è particolarmente esposto al rischio geopolitico della guerra - commentano gli analisti di ActivTrades - e al conseguente rialzo dei prezzi del petrolio e del gas che minacciano le prospettive di crescita economica dell'eurozona, ed è per questo che la speranza di una risoluzione pacifica del il conflitto sta favorendo la moneta unica. Tuttavia, la Russia sembra aver fatto marcia indietro sulle promesse precedenti, quindi gli attuali guadagni potrebbero non durare a lungo, se la prospettiva di una soluzione pacifica in Ucraina dovesse nuovamente svanire».



Tokyo chiude in calo con rimbalzo yen e stacco cedole

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che ha ceduto terreno sul finale di seduta dopo un avvio in territorio positivo. A pesare sugli scambi i dati deboli sull'andamento delle vendite al dettaglio a febbraio, lo stacco della cedola da parte di diverse società e il rialzo dello yen, che ha guadagnato qualche posizione dopo essere sceso ieri ai minimi dal 2015 sul dollaro. A fine seduta l'indice Nikkei ha segnato un ribasso dello 0,80% a 28.027,25 punti. Più sensibile il calo dell'Indice Topix che ha accusato una flessione dell'1,21% chiudendo a 1.967,60 punti.



La curva dei tassi Usa

Da monitorare, nel pomeriggio, anche l’andamento della curva dei tassi negli Stati Uniti. Martedì si è invertita per la prima volta dal settembre 2019: questo significa che i rendimenti dei titoli di Stato biennali hanno superato quelli dei titoli decennali. L’inversione è stata minima (3 centesimi) ma significativa: negli ultimi 60 anni tutte le recessioni economiche sono infatti sempre state anticipate da un’inversione della curva dei tassi Usa. Il mercato si chiede se questa volta sia diverso oppure se il rallentamento porterà a una vera contrazione del Pil anche Oltreoceano.