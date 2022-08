Borse chiudono in calo con inflazione record e Moody's, non basta calo prezzi del gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La corsa del gas naturale rallenta (-7,2% a 246 euro al megawattora nel finale, dopo essere sceso a un minimo di giornata di 232 euro), ma questo non basta a sostenere le Borse europee, che hanno chiuso la seduta in discesa (negativo anche il mese di agosto), piegate dal balzo dell’inflazione (9,1% nell’Eurozona, 8,4% in Italia, il massimo dal 1985) e dal taglio delle stime di crescita mondiale di Moody’s per il 2022 e 2023. Così il FTSE MIB di Milano scende (circa -3% nel mese), con lo spread che dopo un avvio in calo ha finito in rialzo a 235 punti, dai 231 della chiusura di venerdì, e calano anche il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Anche se il rischio recessione aumenta, come ammesso anche dalla presidente della Fed di Cleveland Loretta Mester, la Banca centrale americana non sembra orientata ad allentare la presa sui tassi, che, come ha detto ancora Mester, potranno arrivare oltre il 4% nel 2023 (attualmente sono al 2,25%-2,50%) e questo non fa altro che alimentare la tensione dei mercati. Nel frattempo, resta centrale il dibattito sui prezzi del gas: l’apertura della Germania a un possibile tetto europeo ha contribuito al ribasso dei contratti, che, pur se sotto i record delle scorse settimane ben sopra i 300 euro, restano a livelli alti (per fare un paragone erano sotto 200 euro a inizio agosto e attorno ai 30 euro un anno fa). Il tema è cruciale anche nella campagna elettorale italiana, con i partiti che si scontrano sul rigassificatore di Piombino, un eventuale tetto ai prezzi e la disgiunzione dei prezzi del gas e dell’elettricità.

Wall Street contrastata dopo tre cali, ma verso mese in rosso

Wall Street, reduce da tre sedute in calo, procede contrastata e il bilancio del mese di agosto al momento è negativo. Gli investitori temono la linea aggressiva delineata dalle maggiori banche centrali sui rialzi dei tassi d'interesse, necessari per frenare l'inflazione. Rialzi che potrebbero causare dei danni all'economia, ma non alzare i tassi, hanno ribadito i banchieri centrali, ne creerebbe di più. A settembre, ci sarà un rialzo di 50 o 75 punti base, la decisione di settembre dipenderà dai prossimi dati macroeconomici, a partire dai prezzi al consumo e dal rapporto sull'occupazione di agosto, quest'ultimo previsto venerdì. Intanto, il rapporto sull'occupazione nel settore privato mostra un rallentamento delle assunzioni (dalle 270.000 di luglio alle 132.000 di agosto, contro attese per 225.000), dovuto in parte ai segnali contrastanti arrivati dall'economia.



Gas, seduta volatile. Primo giorno di chiusura di Nord Stream

Un'altra seduta all'insegna della volatilità per il gas Ttf ad Amsterdam. I contratti di ottobre partiti al rialzo e con un top oltre i 283 euro, hanno preso a metà giornata con decisione la via del ribasso e si muovono sotto i 240 euro al MWh (-10%). Oggi è il giorno della chiusura da parte di Gazprom del gasdotto Nord Stream 1 per tre giorni, una chiusura che era stata già anticipata nei giorni scorsi. Intanto, in Europa si aspetta la riunione dei ministri dell'Energia del 9 settembre, mentre sembra compattarsi un fronte comune per affrontare il tema dei rincari energetici. «Ciò che il mercato teme maggiormente - dicono gli analisti di Mps Capital Services - è che tra tre giorni possa essere annunciato un problema tecnico che posticiperebbe la riapertura. Inoltre, Gazprom ha ridotto le forniture all’utility francese Engie a causa di disaccordi su alcuni contratti, un segnale non proprio incoraggiante».

Nuovo record per l'inflazione in Europa, + 9,1% ad agosto

Ad agosto l'inflazione dell'area dell'euro ha registrato un aumento del 9,1% tendenziale, in accelerazione rispetto al +8,9% di luglio. Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,5 per cento. Secondo Eurostat il comparto dell'energia è quello che ha registrato il rialzo più sensibile ad agosto (+38,3%, rispetto al +39,6% di luglio), seguito da cibo, alcol e tabacco (+10,6%, rispetto al +9,8% di luglio), beni industriali non energetici (+5%, rispetto al +4,5% a luglio) e servizi (+3,8%, contro il +3,7% di luglio).