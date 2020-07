Ultime notizie di borsa 31 luglio di Andrea Fontana e Eleonora Micheli

Borse europee verso una partenza in moderato rialzo dopo le pesanti

performance di ieri (-3,3% Milano e -3,8% Eurostoxx50) innescate dalle trimestrali del periodo aprile-giugno, il piu' colpito dalla pandemia, e dal crollo del Pil americano e tedesco nello stesso periodo. In miglioramento l'attivita' manifatturiera cinese nel mese di luglio come segnalato

dall'indice Pmi rilasciato dall'ufficio nazionale di statistica. I futures sull'Eurostoxx50 cosi' come quelli sugli indici di Parigi e Francoforte salgono intorno allo 0,2-0,3%. Londra fa ancora meglio (+0,5% il future sul Ftse

100). Leggermente al rialzo anche i futures di Wall Street. A

fornire un timido supporto i risultati sopra le attese delle

cosiddette Big Tech. L'euro attacca anche quota 1,19 dollari,

soglia mai raggiunta dalla primavera del 2018: il cambio si

attesta a 1,1881. Prezzi del petrolio in lieve incremento a

40,03 dollari al barile nel contratto settembre del Wti e a

43,1 nella stessa scadenza del Brent.

L'attivita'

manifatturiera in Cina a luglio ha toccato il massimo da

quattro mesi, un segnale della ripresa dell'attivita' nel

Paese. L'indice dei gestori degli acquisti PMI nel mese di

luglio si e' attestato a 51,1 punti contro i 50,9 del mese

precedente, ha annunciato il National Bureau of Statistics.

Si tratta di un esito migliore delle attese degli analisti.

La Borsa di

Tokyo ha chiuso in netto calo a 21.710 punti, con un ribasso

del 2,82%. L'indice Nikkei, gia' penalizzato

dall'apprezzamento dello yen e dalle inquietudini per

l'andamento dell'economia americana dopo il tonfo storico del

Pil nel secondo trimestre, aveva gia' aperto in terreno

negativo. Si tratta della sesta seduta consecutiva in calo.