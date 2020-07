Borse positive grazie a dati Cina e Big Tech. Piazza Affari la migliore Dopo il ko del 30 luglio, dovuto alle semestrali negative e alla forte caduta del Pil Usa e tedesco nel periodo aprile-giugno, i listini sono sostenuti dal miglioramento del manifatturiero cinese a luglio. di Andrea Fontana e Eleonora Micheli

Le Borse europee tentano il recupero dopo la frenata del 30 luglio, confortate dai dati cinesi sul manifatturiero e dai conti migliori delle attese diffusi dai colossi tecnologici americani Amazon, Apple, Facebook e Google. Numeri che stanno sostenendo soprattutto il future sul Nasdaq. Piazza Affari è la più vivace in Europa ed è arrivata a guadagnare anche l'1% mentre lo spread tra BTp e Bund è a 152 punti, in lieve incremento, con il rendimento del decennale sempre al di sotto del''1%. Rallenta la corsa dell’euro rispetto al biglietto verde americano, arrivato a trattare ai massimi dalla primavera del 2018 in area 1,19 dollari (1,1783 alla chiusura dei mercati finanziari europei del 30 luglio), e poi assestatosi sopra 1,18. Il petrolio è in rialzo con il Wti che ha riconquistato i 40 dollari al barile nella consegna settembre.

Italia, Pil giù del 12,4% in un trimestre. Spagna in recessione

Pesante l'impatto del Covid sull'economia italiana ed europea nella primavera scorsa. L'economia italiana si è contratta del 12,4% nel periodo aprile-giugno rispetto ai tre mesi precedenti e del 17,3% rispetto allo stesso trimestre del 2019. Sono le stime preliminari dell'Istat. Dopo il -10,1% congiunturale della Germania nel periodo aprile-giugno, i dati arrivati da Italia, Francia e Spagna sono anche peggiori: secondo i dati dell'Insee, il Pil francese è sceso del 13,8%, il peggiore dall'inizio delle serie storiche, quello spagnolo, diffuso dall'Ine, è sceso del 18,5% congiunturale. La Spagna si trova in recessione dopo che nel primo trimestre la contrazione era stata superiore al 5%. L'economia dell'eurozona nel suo complesso si è ridotta del 12,1% nel secondo trimestre rispetto a quello precedente e del 15% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.



A Piazza Affari la risalita delle banche

A Piazza Affari le banche recuperano terreno, con Ubi che vola dopo i risultati finali dell’offerta pubblica d'acquisto e scambio lanciata da Intesa Sanpaolo, terminati con adesioni superiori al 90%. Rimbalzano le StMicroelectronics, dopo i conti nella notte pubblicati da Apple, uno dei principali clienti dell’azienda italo-francese. L’effetto semestrale accende i riflettori su Poste e Amplifon. Tra le società infrastrutturali brillano Snam e Terna guadagna il 3%: gli analisti di Santander hanno alzato a "buy" la raccomandazione sulla società della rete elettrica, portando il target di prezzo a 7,15 euro, prevedendo una possibile accelerazione degli investimenti. Fuori dal Ftse Mib, corrono le azioni di Astm: il gruppo autostradale ha sottoscritto un accordo con cui potrebbe assumere il controllo esclusivo e dunque consolidare il colosso delle infrastrutture brasiliano Ecorodovias. L'operazione vedrà il gruppo controllato dalla famiglia Gavio sottoscrivere un aumento di capitale per un ammontare tra 200 e 300 milioni di euro, finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale della società in vista di nuove opportunità sul mercato.

Cattolica si trasforma in spa, verso ingresso Generali

Sale Cattolica Assicurazioni in Borsa dopo il via libera dell'assemblea dei soci alla trasformazione in spa, un passaggio necessario e vincolante per finalizzare nelle prossime settimane la joint venture con Generali. Quest'ultima sottoscriverà 300 milioni dell'aumento di capitale da 500 milioni richiesto da Ivass alla compagnia veronese entro l'autunno. Il prezzo di sottoscrizione di Generali sarà di 5,55 euro per azione ed è ovviamente questo il valore a cui il titolo Cattolica "tende" da quando è stato annunciato il riassetto.

Lse sale: venderà Borsa Italiana. A Parigi giù Essilux

A Londra sale London Stock Exchange Group, la società di gestione del listino che controlla anche Borsa Italiana. Lse ha annunciato che potrebbe prendere in considerazione proprio la vendita di parte o di tutta Borsa Italiana per ottenere l'approvazione da parte dell’Antitrust europeo dell’acquisizione da 27 miliardi di dollari del gruppo di dati e analisi Refinitiv. A Parigi EssilorLuxottica è tra i peggiori dopo aver visto l'utile netto del primo semestre crollare del 99% (solo 7 milioni di risultato netto) a causa dell'impatto Covid. Ancora giù a Madrid le azioni Mediaset Espana: lo stop del Tribunale commerciale di Madrid al progetto MediaForEurope, che prevedeva la fusione di Mediaset e Mediaset Espana in una holding, ha portato il gruppo a ritirare il piano. La partecipata di Mediaset Prosiebensat cade a Francoforte del 10% dopo le perdite per 52 milioni del secondo trimestre.