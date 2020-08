Borse, l’Europa parte bene dopo il Nasdaq record. A Piazza Affari sale Fca L'ottimismo favorito dai segnali di ripartenza dell'economia e dal fermento sui tecnologici. Occhi sempre puntati sulle trimestratli, resta la cautela con i casi di Covid nel mondo a quota 18 milioni di Chiara Di Cristofaro

(Bloomberg)

I segnali di ripartenza del settore manifatturiero e il rally dei titoli tecnologici a New York favoriscono l'ottimismo sull'azionario, con le Borse europee che partono in territorio positivo.L'entusiasmo è frenato comunque dai numeri sulla diffusione del Covid a livello globale, con i contagi nel mondo che hanno superato la soglia di 18 milioni. Sul fronte macro, sono stati i numeri sull'attività manifatturiera cinese, europea e americana a incoraggiare gli acquisti, mentre il fermento dei tech è legato anche al boom in Borsa di Microsoft, dopo che il gruppo ha confermato trattative in corso per l'acquisto della cinese TikTok, un altro tassello nelle delicate relazioni tra Usa e Cina.

A Piazza Affari occhi puntati sulle trimestrali, bene Fca

Occhi ancora puntati sulle trimestrali, in calendario a Piazza Affari i cda di Atlantia, Buzzi, Cairo, Intesa, Iren, Mps e Telecom che segna la performance migliore . Sotto i riflettori anche Ubi , dopo le dimissioni del numero uno, Victor Massiah e dopo che in una nota Intesa ha comunicato la chiusura dell'Opas e ha detto di avere a questo punto in mano oltre il 91% dei titoli, con un esborso cash da 588 mln. Fca dopo che le immatricolazioni sono calate dell'8,9% a luglio a fronte di un calo del mercato dell'11%, mentre da inizio anno per il Lingotto il bilancio è negativo per il 43,6%. Acquisti sui titoli del comparto petrolifero, a partire da Eni e Saipem, mentre perde terreno Recordati.

Movimenti limitati sul valutario, mentre il petrolio è in calo sia sul Brent che sul Wti, mentre l'oro spot si mantiene sui massimi storici toccati nella seduta di lunedì 3 agosto.

Spread BTp/Bund a 158 punti, rendimento all'1,07%

Apertura in leggero calo per i BTp scambiati sul secondario telematico Mts. La corrente di vendite sul nuovo benchmark primo dicembre 2030 ha portato, ieri, ad allargare lo spread con i Bund agosto 2030 che hanno perso terreno solo marginalmente. In avvio stamattina il differenziale di rendimento tra il BTp 1/12/2030, nuovo benchmark (IT0005383309) e il decennale tedesco di pari durata e' indicato a 158 punti base rispetto ai 159 della vigilia. Il rendimento dei decennali italiani è fermo all'1,07% come ieri sera.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)