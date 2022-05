Pronta la stretta Fed, Borse europee nervose. Spread sopra i 190 punti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 ore Radiocor) - Sono nervosi e incerti i mercati azionari europei nel giorno della Federal Reserve, all'indomani di una seduta positiva per le Borse europee e per Wall Street, mentre prosegue la pressione sull'obbligazionario. Gli occhi degli investitori sono puntati alla fine della riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della banca centrale Usa, che questa sera dovrebbe annunciare il secondo rialzo dei tassi di interesse Usa consecutivo dopo quello di marzo. Stavolta però le attese sono per 50 punti base, una mossa più «corposa» che non si verifica da oltre 20 anni a questa parte, ma fra gli analisti c’è anche chi non esclude una stretta di 75 punti.

Sempre alta l'attenzione sulla situazione in Ucraina , sulle mosse della Russia e dell'Ue: la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha proposto «un divieto totale d'importazione di tutto il petrolio russo, via mare e via oleodotto, greggio e raffinato». L'eliminazione sarà graduale e avverrà in sei mesi per il greggio, entro fine anno per i prodotti raffinati. Proposta anche l'uscita di Sberbank dal sistema Swift. La presidente ha detto che l'Europa sta lavorando a un importante piano di aiuti per l'Ucraina.

Loading...

Sul mercato dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,0518 dollari da 1,0539 della chiusura di ieri. Intanto, è in rialzo il prezzo del petrolio, con il contratto consegna Luglio sul Brent a 106,38 dollari al barile (+1,34%), quando il prezzo del gas Ttf ad Amsterdam si attesta a 98,9 euro al megawattora (-0,5%).



A Piazza Affari corre A2a, realizzi su Cnh Industrial

In Europa e sul listino milanese resta ancora nel vivo la stagione dei bilanci societari, con Anima, Ariston, Autostrade Meridionali, Enel, Ferrari, Moncler, Risanamento, Telecom Italia e Unicredit tra le principali quotate a diffondere i dati in giornata. A Piazza Affari, guardando ai titoli, realizzi su Cnh Industrial dopo il rialzo della vigilia sulla scia dei conti. In rosso anche Ferrari, aspettando la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2022, quando in testa al segmento principale si muovono A2a e Leonardo - Finmeccanica.

Lo spread sale a 193 punti, tasso 10 anni a top da fine 2018

L’attenzione, prima e dopo la Fed sarà però puntata soprattutto sui movimenti dei tassi di interesse, che negli ultimi giorni hanno momentaneamente superato alcune barriere psicologiche quali il 3% per il decennale Usa e l’1% per il Bund tedesco. Netto rialzo per lo spread BTp/Bund che consolida la tendenza all'allargamento emersa negli ultimi giorni sul mercato secondario. Nelle prima battute il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco ha superato i 190 punti segnati nel finale della vigilia. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 2,95% dal 2,86% del closing della vigilia tornando sui livelli di fine 2018.