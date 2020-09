Dopo i record di agosto, il settembre delle Borse inizia con una frenata

Sul Ftse Mib ko Exor, Bankia vola del 33% a Madrid

Sul Ftse Mib, protagonista Banco Bpm (+3,8%) grazie all'appeal dei bancari per le prospettive di consolidamento, pesante Exor(-4%) dopo la semestrale. Male St, Atlantia e le utility. Positivo il comparto auto in Europa come in Italia con Fiat Chrysler e Pirelli tra i migliori nel paniere delle big. A Madrid +33% Bankia e è11% Caixabank.

Fuori dal Ftse Mib scatto Mediaset e Tiscali

Fuori dal listino principale in rally Tiscali, che dall'accordo con Tim attende un miglioramento dell’Ebitda già a partire dall’ultimo trimestre 2020 e una generazione addizionale di cassa, nel biennio 2021-2022, di oltre 35 milioni.

Continua a correre Mediaset, che si riporta sui valori di giugno, dopo che la Corte Ue ha stabilito che la decisione della Agcom, derivante dalla legge Gasparri che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% di Mediaset, è contraria al diritto europeo. Il mercato si attende ora che il Biscione si sieda al tavolo delle trattative con i francesi per risolvere una querelle che dura ormai da anni. Inoltre, Mediaset ha sottolineato che se cadessero i vincoli di convergenza fra Tlc e media, valuterà ogni opportunità nel settore Tlc, a partire dalla rete unica in fase di definizione. «L'obiettivo potrebbe quindi essere Tim, ma non è chiaro come possa essere realizzata una convergenza fra le due società o se l'idea sia creare del business integrato», scrivono gli analisti di Equita. La possibile riforma della legge Gasparri sul pluralismo dell'informazione mette le ali a molti titoli dell'editoria con ampie ricoperture su Mondadori, Rcs Mediagroup e Class.

Spread stabile, ma sopra quota 150 punti

Chiusura in lieve rialzo per lo spread BTp-Bund. A fine giornata il

differenziale di rendimento tra il decennale benchmark

italiano dicembre 2030 (IT0005413171) e il Bund di pari

durata è indicato a 155 punti base, due in più rispetto ai 153 punti del finale di ieri. In rialzo, all'1,08%, anche il rendimento del decennale italiano benchmark rispetto all'1,06% dell'ultimo riferimento.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Petrolio in calo, euro torna a 1,18 dollari

Debole il petrolio: i future del Wti ottobre trattano sotto i 40 al barile, quelli del Brent novembre sotto i 43 dollari. Per quanto riguarda il valutario, l'euro passa di mano a 1,1815 dollari (1,1813 alla chiusura precedente) dopo essere sceso anche sotto la soglia degli 1,18. A inizio settimana la moneta unica era salita sopra la soglia degli 1,20 dollari, il massimo in 28 mesi, e aveva successivamente imboccato la via dei ribassi.

La Bce sale in cattedra nella prossima ottava

Nella prossima ottava, piuttosto fiacca per quanto riguarda i dati sull'andamento dell'economia, l'attenzione sarà posta su due appuntamenti: la riunione mensile della Banca centrale europea, da cui non sono comunque previste novità in tema di politica monteria, e l'incontro dei ministri finanziari dell'eurozona per discutere dell'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Recovery Plan. Venerdì in calendario l'inflazione americana di agosto.