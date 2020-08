Borse in rialzo, Bper Banca e Intesa spingono Piazza Affari. Oro in rally Prosegue la stagione delle trimestrali, ma gli investitori guardano agli Stati Uniti in attesa dell'approvazione delle misure di aiuto da parte del Congresso. Occhi puntati anche sui colloqui Usa-Cina. L'euro sale sopra 1,18 dollari, oro in rally di Chiara Di Cristofaro

(REUTERS)

Prosegue la stagione delle trimestrali, ma gli investitori guardano agli Stati Uniti in attesa dell'approvazione delle misure di aiuto da parte del Congresso. Occhi puntati anche sui colloqui Usa-Cina. L'euro sale sopra 1,18 dollari, oro in rally

2' di lettura

Partenza positiva per le Borse europee, mentre il dollaro perde terreno e l'oro continua a correre. Gli investitori guardano con attenzione ai progressi dei colloqui negli Usa per l'approvazione del nuovo pacchetto di misure di aiuti all'economia che, ha detto il Segretario al Tesoro Steven Mnuchin, si punta ad approvare entro la fine della settimana. Occhi puntati anche sui colloqui Usa-Cina in vista della revisione della Fase Uno dell'accordo commerciale.

A Piazza Affari focus su Tim e Intesa. Bper in corsa

Sull'azionario, prosegue la stagione delle trimestrali che stanno tenendo banco in questo inizio di agosto. In vetta al listino principale a Piazza Affari oggi c'è Bper Banca, in attesa dei numeri del trimestre. Occhi puntati su Tim che ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con un utile netto in rialzo del 23% a 678 mln di euro mentre per la rete FiberCop il cda si è aggiornato al 31 agosto. In luce Intesa Sanpaolo dopo i dati migliori delle attese nel semestre. In serata la banca ha comunicato che per l'acquisto delle azioni obbligatorie residue nell'Opas Ubi il prezzo offerto è di 1,7 azioni Intesa più 0,57 euro per ogni azione Ubi oppure 3,539 euro per azione, per un esborso massimo di 397,5 mln.

Oro ancora in rally, aggiorna i record

Intanto, non si arresta la corsa dell'oro: l'oro spot è salito fino a 2.030 dollari l'oncia, aggiornando il nuovo record, mentre i future sul metallo giallo sfiorano ai 2.040 dollari l'oncia. Sul mercato valutario, euro in rafforzamento sopra 1,18 dollari: la moneta unica è scambiata a 1,1812 dollari (da 1,1769 ieri in chiusura) e 124,80 yen (124,594) mentre il dollaro/yen è a 105,64 (105,867).

Petrolio in lieve rialzo

In lieve rialzo i prezzi del petrolio che hanno perso slancio dopo aver toccato i massimi da 4 mesi, con l'aumento dei casi di coronavirus nel mondo che preoccupa gli investitori sul fronte della domanda. Le drammatiche esplosioni in Libano di ieri sera hanno fatto registrare una fiammata dei prezzi, subito rientrata. Intanto, le scorte americane Api sono calate oltre le attese, di 8,6 mln di barili al giorno. In giornata arriveranno i numeri ufficiali del Dipartimento dell'Energia. Il Wti settembre è a 41,75 dollari (+0,12%) mentre il Brent ottobre è a 44,5 (+0,16%).

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo, preoccupa il Covid

Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che lascia sul terreno lo 0,26% terminando a 22.514,85 punti. L'indice allargato Topix ha chiuso invece sostanzialmente stabile, perdendo lo 0,04% a 1554,71 punti. In Giappone continua l'escalation dei casi da coronavirus, con 1240 nuovi casi registrati in un giorno.