Europa prudente in attesa del lavoro Usa, a Milano strappa Bper dopo i conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono con prudenza nel giorno in cui verrà diffuso il dato sulla disoccupazione Usa di luglio, una statistica chiave anche per prevedere le prossime mosse della Fed sui tassi per frenare l’inflazione. I listini cercano così di consolidare il rally delle ultime sedute nonostante alla vigilia siano arrivate le fosche previsioni della Bank of England sull'economia britannica, con il rialzo dei tassi maggiore da parte della BoE in 27 anni. Gli investitori cercano così di mettere da parte l'apprensione per le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina e per lo stato di salute dell'economia globale, ancora fiaccata dalla crisi energetica e dalle conseguenze del conflitto in Ucraina, e si concentrano sulla stagione delle trimestrali che procede con sorprese in molti casi positive. Intanto sul fronte macro, in rialzo i numeri sulla produzione industriale di giugno in Germania, Spagna e Francia, sopra le previsioni. E così mentre gli indici globali si avviano a chiudere la terza settimana di rialzi consecutiva, sui massimi in due mesi, a Milano l’indice FTSE MIB è segnato dalla volatilità, così come Francoforte (DAX 30), Parigi (CAC 40) e Londra (FT-SE 100).

A Piazza Affari strappano Bper e Pirelli, tonfo Mps

Sul Ftse Mib a svettare sono Banca Pop Er, che alla vigilia ha riportato i risultati sopra le attese nel trimestre, e Pirelli & C sempre in scia ai conti con utile e ricavi in aumento e il rialzo delle guidance 2022. Poco mossa la holding Atlantia che ha visto salire ricavi ed ebitda del primo semestre. Bene anche Moncler e Diasorin. A Piazza Affari, prima dell'apertura, è stata la volta dei conti del gruppo Unipol che ha visto un risultato semestrale netto consolidato in crescita a 684 milioni (+5%) e ha chiuso con successo la cessione del portafoglio crediti di UnipolRec. In fondo al listino principale Tenaris, Leonardo - Finmeccanica e il comparto utility. Tonfo tra i bancari per Banca Mps chiamata alla prova del bilancio: il secondo trimestre si è concluso con un utile di 18 milioni e il primo semestre con un risultato netto di 27 milioni, da 202 milioni dello stesso periodo 2021.

Per Unipol utile netto sale a 684 milioni (+5%)

Il cda del gruppo Unipol, prima dell'apertura dei mercati, ha approvato i conti del primo semestre che vedono un risultato netto consolidato in crescita a 684 milioni (+5%). La raccolta diretta assicurativa si attesta a 6,6 miliardi (+1,2%) con il Danni a 4,2 miliardi (+5,8%) di cui 2 miliardi auto e 2,2 miliardi non auto. Il combined ratio è risalito al 94,1% contro il 92,6% di un anno prima, su cui aveva inciso il calo della circolazione legato al lockdown. La società, che conferma «un andamento reddituale della gestione consolidata per l’anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2024», rende noto che è stata conclusa con successo la cessione del portafoglio crediti di UnipolRec. Il cda della controllata ha deliberato di accettare l’offerta presentata da Amco per la cessione del portafoglio crediti della società a un prezzo pari a 307 milioni.

Per Mps 18 milioni di utile, cede 900 milioni di deteriorati

La Banca Mps, invece, ha chiuso il secondo trimestre con un utile di 18 milioni e archivia il primo semestre con un risultato netto di 27 milioni che si confronta con l'utile netto di 202 milioni dello stesso periodo 2021. Il risultato operativo netto frena a 230 milioni dai 326,9 milioni del periodo corrispondente. In una nota la banca indica tra i motivi del rallentamento i minori utili da cessione titoli. I ricavi calano a 1.522 milioni (-2,5%). Il margine di interesse cresce nel semestre a 660 milioni e le commissioni si attestano a 728 milioni. Gli oneri operativi calano dello 0,4% a 1.068 milioni. La banca nella nota sui conti rivela di aver ceduto crediti deteriorati per 900 milioni e di aver convocato l'assemblea per l'aumento di capitale il prossimo 15 settembre.