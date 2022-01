Borse, Europa in timido rialzo. A Milano in evidenza Tim e Pirelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Borse europee si muovono in contenuto rialzo nonostante le vendite in Usa e in Asia sul settore tecnologico e la generale flessione dei listini asiatici motivata anche dalla diffusione della variante Omicron e dai testi missilistici della Corea del Nord. Gli investitori aspettano la pubblicazione dei verbali dell'ultimo meeting di dicembre del Comitato di politica monetaria della Federal Reserve. Il sell-off sul settore tecnologico, iniziato nel pomeriggio di martedì 4 gennaio già in Europa e negli Stati Uniti dove il Nasdaq ha ceduto l'1,3%, è proseguito in Asia alimentato dalla decisione della cinese Tencent di vendere azioni per quasi 3 miliardi di dollari del gruppo Sea di e-commerce e gaming in risposta alla stretta di Pechino sui monopoli. Ma è anche la diffusione di Omicron in Asia, con Hong Kong che si appresta a nuove restrizioni sui ristoranti, e le notizie di test missilistici della Corea del Nord nel Mare del Giappone a contribuire alle vendite.





A Piazza Affari bene Tim e Pirelli. Ancora acquisti su Iveco

A Milano acquisti in particolare su Telecom Italia mentre continuano le indiscrezioni sia sul piano industriale in preparazione, che dovrebbe andare all'esame del cda a fine mese, sia sulla volontà di Kkr di procedere nella preparazione dell'offerta pubblica per il gruppo di telecomunicazioni. Sale Pirelli & C grazie a un report di JpMorgan che ha alzato la raccomandazione sul titolo a «overweight» con target di prezzo a 7,50 euro. Ancora in allungo Iveco Group che ha ormai nel mirino quota 11 euro. In recupero Stmicroelectronics penalizzata nel pomeriggio di martedì 3 gennaio dalla flessione generalizzata del settore tecnologico.