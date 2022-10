Borse, Europa cauta guarda a mosse Bce e Fed. Milano in coda con le banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee faticano a ritrovare con decisione la via del rialzo, dopo la brusca frenata della vigilia, che ha posto fine al mini-rally degli indici di inizio settimana. In coda il FTSE MIB di Milano, appesantito dalla debolezza di banche e titoli finanziari. Resta sui mercati una forte incertezza, sia per il contesto geopolitico ad alta tensione, sia perché gli investitori che continuano a interrogarsi sia sull’andamento dell’economia e dell'inflazione, sia sulle mosse delle banche centrali. Alcuni dati macro deludenti a inizio settimana hanno fatto presupporre che la Fed (e probabilmente anche la Bce) saranno più prudenti nel rialzo dei tassi nei mesi venturi, favorendo il rimbalzo.

Sul fronte macro europeo, conferma il momento difficile della Germania il dato sugli ordini all'industria, scesi del 2,4% rispetto al precedente mese di luglio. Si tratta di un risultato peggiore delle attese che indicavano -0,5 per cento. Il calo tendenziale, cioè rispetto ad agosto del 2021, è stato pari al 4,1 per cento. In questo senso sarà molto seguita la pubblicazione delle minute della Bce

I dati Usa e l'attesa per la disoccupazione di venerdì

Nella seduta di mercoledì 5 ottobre, però, negli States sono stati annunciati nuovi dati che hanno messo in evidenza la tenuta dell’economia, smorzando dunque le speranze che l’istituto centrale possa rivedere l’intenzione di stringere la corda in modo deciso, alzando notevolmente il costo del denaro. L’indice ISM dei servizi lo scorso mese ha toccato i 56,7 punti, superando le attese attorno a 56, con un netto miglioramento della componente legata all'occupazione. Inoltre il settore privato ha registrato un incremento dei nuovi posti di lavoro pari a 208.000 unità, contro attese per 200.000. Se oggi Oltreoceano saranno annunciate le richieste settimanali alla disoccupazione, venerdì 7 ottobre sarà reso noto il dato ufficiale sul mercato sull’occupazione di settembre, seguito da vicino dagli economisti della Fed, che comunque sono consapevoli anche che il mercato del lavoro si muove sempre con ritardo rispetto al ciclo economico.

Rimbalza Tim a Milano, giù Saipem

A Piazza Affari tornano gli acquisti su Telecom Italia, tra i titoli peggiori nella seduta di mercoledì 5 ottobre. Stmicroelectronics prosegue la serie positiva, dopo la buona performance della vigilia. L'attenzione rimane puntata su Banca Generali, mentre il mercato si continua a interrogare sul futuro della società, che Generali potrebbe cedere. Dopo i rialzi della seduta precedente, frenano i titoli oil: Saipem che era salita di oltre l'8 per cento è in coda al listino, debole Eni, in controtendenza Tenaris. Fuori dal mercato principale, volatile Banca Mps in attesa dell'aumento di capitale.



Lo spread BTp/Bund sopra i 240 punti

Si muove sopra i 240 punti lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario. I Btp a dieci anni confermano il rendimento sopra il 4,4%, spinti anche dall’avvertimento di Moody’s che se non saranno rispettati gli step del Pnrr, l’Italia rischierà una sforbiciata al giudizio sul proprio debito. Non solo: nella seduta di mercoledì sono arrivati anche i dati Bce relativi agli acquisti Pepp nel periodo agosto-settembre da cui è emerso che l’istituto sta allentando la presa sui titoli periferici, con gli acquisti netti italiani che sono stati negativi per 1,2 mld euro (nel bimestre precedente +9,76 mld). «C’è da considerare - dicono gli analisti di Mps Capital Services - che il portafoglio governativo si è ridotto di 4,32 mld probabilmente a causa del fatto che alcuni titoli scaduti a fine settembre non sono ancora stati reinvestiti pienamente».