Borse caute, attesa per sanzioni e verbali Bce. A Milano rally di Atlantia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela, dopo la debolezza della vigilia dominata dalle valutazioni sulla stretta annunciata dalla Fed , che considera possibili rialzi dei tassi di 50 punti base nei prossimi vertici e punta a ridurre il proprio bilancio al ritmo massimo di 95 miliardi di dollari al mese per combattere l'inflazione. Un'evoluzione della politica monetaria, delineata nei verbali dell'ultima riunione dell'istituto centrale, che gli investitori temono possa frenare la crescita economica. L'attesa è per le indicazioni che arriveranno dai verbali della Bce, mentre uno spunto positivo arriva dalla crescita della produzione industriale in Germania, che in febbraio è salita dello 0,2% su base mensile (+3,2% su anno).

Tiene banco anche il possibile default tecnico della Russia, dopo che le banche internazionali hanno rifiutato di eseguire pagamenti di interessi per circa 650 milioni di dollari obbligando Mosca a offrire rubli ai creditori. L'attenzione è alta anche sulle nuove sanzioni che varerà l’Unione europea per colpire l’economia russa. Gli Stati uniti hanno bloccato ogni nuovo investimento verso la Russia e la Gran Bretagna ha scelto di rinunciare al gas.

Loading...

A Piazza Affari l'attenzione è tutta su Atlantia

Sul listino milanese occhi puntati su Atlantia che non ha fatto prezzo in apertura (+10% teorico) per poi entrare in contrattazione in rally, sostenendo il FTSE MIB, dopo che i fondi Gip e Brookfield hanno confermato di aver presentato ai Benetton una proposta preliminare non vincolante per rilevare la società. La famiglia di Ponzano Veneto, inoltre, secondo indiscrezioni potrebbe lanciare un'offerta difensiva insieme a Blackstone.

Rialza la testa il prezzo del petrolio: il Wti maggio, che ieri nell'ultima parte della seduta era sceso sotto quota 100 dollari al barile, ora recupera l'1,6% a 97,83 dollari al barile, mentre il Brent giugno guadagna l'1,84% a 102,93 dollari. Poco mosso il prezzo del gas naturale ad Amsterdam: +0,2 a 107 euro per megawattora. Euro/dollaro a 1,0927 (da 1,0906 ieri), rublo poco mosso a 81,87 per un dollaro.



Attesa per le minute della Bce, focus sulle banche centrali

Dopo i verbali pubblicati mercoledì sera dalla Federal Reserve Usa, che hanno confermato la forte stretta monetaria in arrivo negli Stati Uniti, nella seduta di giovedì sarà la volta della Bce. Con i mercati che hanno i nervi tesi, preoccupati per le conseguenze della politica monetaria che si restringe in varie parti del mondo, gli occhi saranno puntati tutti sulle minute della Bce: cioè i verbali della riunione del 10 marzo scorso, quando l’istituto di Francoforte stupì il mercato p er la svolta più restrittiva del previsto.