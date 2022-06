Borse deboli, ancora timori su inflazione. A Piazza Affari in coda il pharma

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta brillante (Milano la migliore a +1,65%), le Borse europee si muovono in ribasso, all'indomani di una chiusura fiacca a Wall Street e in scia alla debolezza delle piazze asiatiche, rallentate dal drastico e inatteso rialzo dei tassi di interesse in Australia. La Banca centrale australiana, a sorpresa, ha aumentato il costo del denaro di 50 punti base allo 0,85%, il passo più rapido in 22 anni, cosa che ha contribuito al calo dello yen al minimo in 20 anni (il dollaro ha toccato 132,955 sulla valuta giapponese, il massimo dal 2002) e ha innervosito gli investitori, già sul chi vive in vista dei dati in arrivo nei prossimi giorni sull'inflazione americana, che resta l'osservata speciale. Sale peraltro anche l'attesa per il consiglio direttivo della Bce che si terrà giovedì.

Intanto, gli ordini all'industria in Germania hanno subito una nuova flessione ad aprile registrando un calo del 2,7% rispetto al mese precedente, deludendo le attese per una crescita attorno allo 0,5%. Su anno la contrazione è del 6,7%. Il dato di marzo è stato rivisto a -4,2% da -4,7 per cento.



Gli eventi clou

L’attenzione degli operatori è spostata però alle ultime giornate di contrattazione della settimana.

Giovedì ci sarà la riunione della Banca centrale europea, che a luglio dovrebbe alzare i tassi. Dall’Autorità monetaria dell’Area Euro, inoltre, si attendono indicazione su nuovi acquisti di obbligazioni, che potrebbero compensare almeno in parte quelli dell’App (Asset Purchase Programme) quasi al termine.

Venerdì, invece, sarà diffusa l’inflazione statunitense di maggio (era a +8,3% in aprile). Il livello dei prezzi sarà osservato per capire le prossime mosse della Federale Reserve. Il mercato stima con un’elevata probabilità un rialzo dei tassi di interesse di mezzo punto percentuale anche a settembre, oltre che a giugno e a luglio.