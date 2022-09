Borse in balia delle banche centrali. In rally le utility, scende il gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse ancora in balia delle mosse delle banche centrali: la prospettiva sempre più concreta di un nuovo rialzo dei tassi di interesse da 75 punti base da parte della Fed il prossimo 21 settembre continua infatti a pesare sui listini azionari, che attendono una stretta analoga dalla Bce, nella riunione di giovedì 8 settembre. Gli indici hanno comunque recuperato dai minimi e l'euro ha recuperato la soglia di 0,99 dollari, dopo il dato migliore delle attese del Pil europeo del secondo trimestre. Segnali di rallentamento economico sono arrivati nuovamente dalla Germania, dove in luglio la produzione industriale è scesa dello 0,3% mensile a causa del caro energia.

A sostenere la risalita dai minimi anche il rally delle utility: il comparto ha guadagnato progressivamente terreno grazie alle indiscrezioni, riportate dai media esteri, secondo le quali il price cap allo studio della Ue per il settore delle rinnovabili sarebbe di 200 euro per megawattora, molto superiore alle previsioni. Deboli soprattutto i titoli delle materie prime, colpiti anche dai dati deboli sul commercio in Cina che alimentano i timori per la domanda.

Area euro, Pil e occupazione meglio del previsto

Nel secondo trimestre dell'anno il Pil nell'area euro è salito dello 0,8% rispetto al trimestre precedente (+0,7% nell'Ue) e del 4,1% rispetto allo stesso trimestre del 2021, la prima stima era di +0,6% e +3,9%. Nel primo trimestre 2022 la crescita era stata più robusta: del 5,4% nell'area dell'euro e del +5,5% nell'Ue. In Italia la crescita è stata dell'1,1%. In salita anche l'occupazione: +0,4% sia nell'area dell'euro sia nell'Ue rispetto al trimestre precedente.

Utility sotto i riflettori su anticipazioni piano Ue

Sono le utility a guidare i rialzi con Rwe che vola a Francoforte, mentre a Piazza Affari si mettono in luce Hera, Enel, A2a e, fuori dal paniere principale, Erg. Le vendite colpiscono Amplifon (-2,55%), mentre gli investitori prevedono che la debolezza del business prosegua nel terzo trimestre. Giù anche le banche, con UniCredit a -1,7%, alla vigilia della decisione della Bce sui tassi di interesse e mentre restano sotto i riflettori anche le mosse della Fed.

Euro oscilla su 0,99 dollari, attesa per la Bce

L'euro si mantiene sotto pressione, schiacciato dal superdollaro e oscilla sulla soglia di 0,99, con un leggero recupero dopo i dati europei migliori delle attese. Intanto il primo appuntamento chiave è quello con la Bce : il mercato sembra valutare più probabile un aumento dei tassi di 50 punti base e non 75. «Un rialzo del genere sarebbe considerato insufficiente per sostenere la moneta unica, che rotto il livello di 0,9870, potrebbe accelerare verso il target di 0,9590», dicono gli analisti di ActivTrades. «Sul fronte dell’analisi tecnica - dicono - ricordiamo che la forza del dollaro non si esaurisce e servono movimenti correttivi e di consolidamento importanti per poter pensare ad una inversione che a questo punto è altamente improbabile. Ciò che sembra più plausibile, è una discesa costante e lenta fino ad un flash crash finale che potrebbe spingere l'euro/dollaro verso 0,8225, minimo storico del 16 ottobre del 2000».