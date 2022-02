Borse positive, lo spread si raffredda. A Piazza Affari rimbalza Mps

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono in rialzo, in attesa di novità sulle mosse delle banche centrali dopo che anche la Bce, oltre alla Fed, ha aperto a un possibile aumento del costo del denaro in tempi più rapidi del previsto. Una prospettiva, in ogni caso, all'apparenza già «digerita» bene dai mercati del Vecchio Continente dopo il rovescio di venerdì, a eccezione di Milano che ha pagato l'effetto spread. In quest'ottica l'appuntamento clou della settimana è con il dato sull'inflazione americana di gennaio: elemento chiave per capire che percorso adotterà la Fed quest'anno per la stretta monetaria.

La presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando al Parlamento europeo, ha provato lunedì a stemperare le tensioni sui mercati, sottolineando che gli aggiustamenti di politica monetaria saranno «graduali» e che eventuali rialzi dei tassi ci saranno solo una volta terminato il programma di acquisto di asset.

Al via la stagione delle trimestrali a Milano. Rimbalza Mps

A Piazza Affari inizia la stagione delle trimestrali con Bper e Banco Bpm che, in attesa dei conti, guadagnano mezzo punto percentuale; acquisti in generale sulle banche mentre tentano il rimbalzo Saipem, Diasorin e Leonardo - Finmeccanica, tutti in solido rialzo. In coda al listino Banca Generali. Fuori dal paniere principale Mps festeggia i conti 2021 con l'utile netto oltre 600 milioni, miglior risultato da sei anni, e l'avvicendamento al vertice compiutosi lunedì 7 febbraio.

Si raffredda lo spread BTp/Bund e torna sotto i 160 punti

Si calma la tensione sullo spread sul mercato secondario telematico Mts. Dopo le prime battute sopra quota 160 punti base, lo spread con i Bund si restringe e i rendimenti tornano a scendere sulla scia di acquisti sui titoli italiani. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 159 punti base dai 158 punti del finale della vigila dopo aver toccato 162 punti nei primissimi scambi. Il rendimento dei decennali italiani è all'1,83% (1,81% il rendimento indicato al closing di lunedì).



Borsa Tokyo, seduta in lieve rialzo (+0,1% Nikkei)

La Borsa di Tokyo chiude con un marginale rialzo una seduta partita con un'intonazione positiva nonostante la mancanza di spunti dal finale di Wall Street. A favorire il buon abbrivio in partenza, secondo gli operatori, sono state le valutazioni sui risultati trimestrali delle quotate nipponiche, l'accordo sull'acciaio Usa-Giappone e il calo dello yen contro dollaro. L'indice Nikkei, in progresso di oltre mezzo punto percentuale in avvio, ha poi chiuso a 27.284 punti, in rialzo dello 0,1 per cento. La piazza nipponica ha reagito positivamente all'accordo tra Washington e Tokyo in base al quale gli Stati Uniti toglieranno i diritti doganali aggiuntivi su una quota importante dell'import di acciaio giapponese. I diritti di dogana addizionali sull'acciaio nipponico, così come sull'import da altri paesi, erano stati imposti dall'amministrazione Trump nell'estate del 2018.