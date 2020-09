Borse europee nella morsa di Nasdaq e petrolio, Milano la peggiore. Wall Street chiude in forte calo I dati macro mostrano l'ampiezza della crisi economica. Vendite sui titoli tecnologici, brusco calo per il petrolio, con il Brent sotto 40 dollari per la prima volta da giugno. La sterlina continua a perdere terreno di Stefania Arcudi ed Enrico Miele

La giornata dei mercati

I dati macro mostrano l'ampiezza della crisi economica. Vendite sui titoli tecnologici, brusco calo per il petrolio, con il Brent sotto 40 dollari per la prima volta da giugno. La sterlina continua a perdere terreno

Il nuovo tonfo del petrolio, i timori per una ripresa che vacilla e il brusco calo del Nasdaq a Wall Street hanno messo il freno alle Borse europee, che hanno chiuso in rosso, seppure sopra i minimi di giornata. A penalizzare gli indici del Vecchio Continente sono i dati macro che certificano ancora una volta gli effetti della crisi Covid sull’economica del Vecchio Continente. Inoltre, la domanda asiatica in stallo e l'aumento dell'offerta di greggio da parte dell’alleanza Opec+ hanno portato al crollo dell’oro nero (il Wti cede oltre 8 punti e il Brent circa 5, scivolando sotto i 40 dollari al barile per la prima volta da giugno).

A innervosire gli investitori sono inoltre i timori sulla Brexit, con il governo Johnson ormai pronto a far saltare il tavolo, ma anche il brusco ribasso di Wall Street che chiude in forte calo (Dow Jones - 2,25%, Nasdaq - 4,11% e S&P 500 - 2,78% a 3.331,85 punti) e dove vanno male soprattutto i tecnologici e si teme lo scoppio di una nuova bolla tech. Tra l'altro, le relazioni Usa-Cina continuano a essere tese. Il presidente Trump ha detto infatti di voler mettere un freno alle relazioni economiche con la Cina e ha dichiarato di voler garantire un tax credit alle aziende che creano posti di lavoro negli Usa e imporre tariffe su quelle che esternalizzano il lavoro in Cina e in altri Paesi.

Male Wall Street , Nasdaq a picco. Tonfo di Tesla

Andamento in forte calo per Wall Street dopo il lungo fine settimana del Labor Day, iniziato a conclusione di una settimana negativa a causa del brusco calo dei titoli tech, che finora hanno sostenuto la ripresa. A pesare sugli indici è il settore tech, a partire dai titoli di Apple e Tesla, che hanno recentemente operato uno split azionario: il primo è arrivato a perdere oltre 6 punti, il secondo il 21% (peggior seduta di sempre) dopo la decisione a sorpresa della Borsa americana di non inserirlo nel proprio indice S&P 500, come invece largamente atteso dal mercato visto che la società di Elon Musk ha recentemente registrato il quarto trimestre consecutivo in profitto.

Pil europeo segna calo record nel secondo trimestre

Cresce l'attesa per la riunione della Bce, appuntamento chiave della settimana, per fare il punto sulla ripresa con i dati che certificano il crollo dell'economia a causa della pandemia. I dati tedeschi mostrano un aumento delle esportazioni molto più lento del previsto a luglio, mentre i numeri del Pil dell'Eurozona nel secondo trimestre registrano il crollo più ampio di sempre. Nel secondo trimestre del 2020 il Pil e' diminuito dell'11,8% nell'area dell'euro rispetto al trimestre precedente. Intanto, Fitch ha abbassato le stime sul pil italiano nel 2020 a -10% dal precedente -9,5% mentre ha alzato la proiezione per il rimbalzo atteso nel 2021 al 5,4% dalla precedente stime del 4,4%.

Sul Ftse Mib Pirelli e Cnh unici in rialzo

Le vendite in Europa colpiscono soprattutto i titoli del settore tecnologico e quelli delle materie prime. Tra i titoli a Piazza Affari, proprio Stmicroelectronics segna le perdite peggiori, in linea con il comparto. Spunto di Pirelli con gli analisti di Citi che hanno promosso il titolo a "buy" e confidano in una ripresa a stretto giro del mercato dell’auto. Unico altro titolo in aumento è stato Cnh Industrial, grazie al rally della controllata Nikola a Wall Street, dopo aver annunciato l'ingresso nel capitale di Gm con una quota dell'11% (il gruppo italo-statunitense ha il 7,11% del capitale di Nikola attraverso Iveco).