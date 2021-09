Borse con il segno meno in attesa della Bce. Scatto di Ferragamo a Piazza Affari

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si conferma il mood negativo per i listini azionari europei, dopo i cali di martedì 7 settembre. A preoccupare gli investitori è in primo luogo l'incertezza sulla strategia della Bce, che potrebbe annunciare una rallentamento del piano pandemico di acquisto di asset Pepp. Resta inoltre sotto i riflettori la diffusione della variante Delta del Covid, che potrebbe spingere alcuni governi a imporre nuove restrizioni, rallentando l'attività economica. A Piazza Affari scatta Ferragamo dopo i conti superiori alle attese. Poco mosso il rapporto euro/dollaro a 1,1832, in rialzo il prezzo del petrolio.

A Piazza Affari corre Ferragamo, giù la galassia Agnelli

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Exor è in calo dopo la semestrale. In rosso tutta la galassia Agnelli, con Stellantis e Cnh Industrial deboli.Male anche Enel, mentre guadagna terreno in controtendenza Pirelli & C. Nel resto del listino Webuild sale dopo aver annunciato la vittoria, in consorzio, di una gara da un miliardo in Norvegia. Esordio brillante per Salvatore Ferragamo, che ha diffuso conti semestrali migliori delle previsioni del mercato.

Loading...

L'agenda di mercoledì 8 settembre

Nella notte italiana sono stati diffusi i dati giapponesi finali relativi al Pil nel secondo trimestre. In mattinata sono attesi i dati delle vendite al dettaglio in Italia per il mese di luglio



Tokyo chiude in rialzo sostenuta dallo yen debole

Seduta in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo che nonostante le prese di beneficio degli investitori ha proseguito nel trend delle ultime sedute grazie al traino offerto dal cambio debole dello yen nei confronti del dollaro Usa. Le prese di beneficio sono emerse dopo la serie ininterrotta di rialzi messi a segno dalla principale piazza asiatica sulla scia dell'annuncio di dimissioni del premier Suga, resosi impopolare per aver voluto far svolgere comunque le olimpiadi di Tokyo 2020 nonostante l'opposizione di gran parte della popolazione. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso a 30.181 punti, in rialzo dello 0,89 per cento.

Il mercato azionario giapponese continua ad essere sostenuto dall'aspettativa che il nuovo governo metterà in campo un forte piano di rilancio dell'economia che nel secondo trimestre è cresciuta dello 0,5%, dato rivisto al rialzo dalla precedente stima dello 0,3%, con un tendenziale dell'1,3 per cento. Tra i titoli, il gruppo Toyota ha annunciato l'intenzione di investire 1.500 miliardi di yen entro il 2030 per lo sviluppo di nuove batterie per l'auto elettrica ma tale ammontare appare modesto in rapporto agli sforzi per lo sviluppo dell'elettrico che stanno facendo i maggiori concorrenti della casa nipponica e il titolo non ha infatti brillato in Borsa dopo l'annuncio. In evidenza invece Mitsubishi dopo l'annuncio dell'accordo con Amazon per la fornitura di energia elettrica da fotovoltaico per i data center che il gruppo Usa attivo nella logistica ha in Giappone.