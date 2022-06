Borse in rosso nel giorno della Bce. A Milano deboli Moncler e Nexi

Nuovo balzo dei prezzi del gas naturale verso i 90 euro per megawattora. Rifiata, infine, il petrolio con il Wti di luglio sotto i 122 dollari e il Brent di agosto poco sopra i 123.

Tokyo chiude in rialzo trainata dallo yen debole

Seduta in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo che ignora l'andamento negativo di Wall Street alla vigilia e si apprezza sulla scia dello yen debole. La piazza nipponica nel durante arriva a toccare i massimi da gennaio per poi cedere parte dei guadagni con l'indice Nikkei dei 225 titoli guida in chiusura a 28.246 punti, in rialzo dello 0,04 per cento. Lo yen si deprezza sia contro dollaro sia contro euro nella giornata in cui il Consiglio direttivo della Bce annuncerà la svolta della sua politica monetaria preparando il terreno per il primo rialzo dei tassi dopo anni. Tra i titoli, in evidenza Softbank, il gruppo nipponico degli investimenti in tecnologia, per il recupero dell'ottimismo sulle prospettive del settore tech in Cina dopo che l'attivismo di Pechino per una maggiore regolamentazione del comparto sembra essersi ridotto.