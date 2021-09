Borse sotto pressione in attesa della Bce. A Piazza Affari vendite su Buzzi

2' di lettura

Borse nervose nel giorno clou della settimana: il consiglio direttivo della Banca centrale europa. Gli indici europei sono tutti in rosso per la terza seduta consecutiva. Le aspettative sono incerte tra chi immagina il mantenimento dello status quo e chi invece si aspetta l’annuncio di un rallentamento del piano di acquisti pandemico (Pepp). Il nervosismo è relativo anche all’incertezza sulla crescita economica, con lo spettro che le attuali stime possano essere riviste al ribasso, come accaduto negli Stati Uniti dove Goldman Sachs ha tagliato le aspettative sul Pil 2021 dal 6% al 5,7%.

Non aiutano, peraltro, né il Beige Book della Fed (che ha sottolineato i timori per un rallentamento dell’economia legato alla variante Delta) né lo scivolone dei listini asiatici - con Hong Kong che ha sofferto per il deludente dato sull’inflazione cinese (frenata ad agosto) e soprattutto alla nuova stretta delle autorità di Pechino sul tech, in particolare sui videogiochi.

A Piazza Affari occhi su Generali dopo che anche Del Vecchio, dopo Caltagirone, ha arrotondato la propria quota in vista della stretta sul rinnovo del cda (il 14 settembre primo appuntamento in comitato nomine): il titolo del Leone ha guadagnato terreno nelle ultime due sedute in controtendenza con l’FTSE MIB.

Ancora acquisti sul dollaro, sale la volatilità

La volatililità è in leggero aumento così come si sta riducendo l’appetito al rischio. Lo conferma il dollar index, al quarto giorno consecutivo di rialzi. In questa fase il biglietto verde è percepito come un bene rifugio e un suo apprezzamento segnala l’esigenza da parte di molti operatori di coprirsi da scenari peggiori. Da monitorare su questo fronte il cambio euro/dollaro, tornato in area 1,18. Potrebbe essere l’asset più sensibile durante il direttivo della Bce.