Borse in rialzo, resistono allo stop al vaccino anti-Covid. Tassi in calo in asta BoT AstraZeneca interrompe la sperimentazione di uno dei vaccini anti-Covid in fase più avanzata, a causa di reazioni avverse in un paziente di Chiara Di Cristofaro e Paolo Paronetto

AstraZeneca interrompe la sperimentazione di uno dei vaccini anti-Covid in fase più avanzata, a causa di reazioni avverse in un paziente

Le Borse europee si muovono in territorio positivo, dopo una partenza nervosa e incerta. Le prime battute di contrattazione sono state condizionate dalla notizia secondo cio AstraZeneca ha interrotto i test clinici sul vaccino contro il Covid, allo studio insieme all'Università di Oxford, a causa di una reazione avversa sviluppata da uno dei partecipanti alla sperimentazione. Si trattava di uno dei prodotti in fase di studio più avanzata, considerato tra i principali candidati per un precoce ingresso sul mercato. Tuttavia, gli indici hanno poi imboccato la via del rialzo e si sono lasciate alle spalle i timori, dopo il brusco calo della vigilia e in attesa della riunione della Bce, in calendario il 9 settembre. Dalle prime indicazioni sui future di Wall Street arrivano segnali di recupero.

Occhi puntati sulla correzione dei tech e sulla Bce

Gli investitori sperano che la correzione del settore tech Usa possa essere terminata e si concentrano sulla riunione del consiglio direttivo Bce in calendario domani. "La ripresa dei mercati da marzo ha avuto la forma della lettera K- spiega Luigi Nardella di Ceresio Investors - i grandi beneficiari del lockdown (Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple ) hanno raggiunto valutazioni piuttosto elevate, seppur sostenute da una forte crescita o resilienza dei profitti, mentre i settori più colpiti –(trasporti, energia, alberghiero) sono rimasti molto indietro. Quindi, aggiunge, "assistiamo sui mercati a nervosismo da sovravalutazione e ipercomprato da un lato ed elevata incertezza sulla normalizzazione legata all’andamento dei contagi e alla rapidità di arrivare al vaccino dall’altra".

A Piazza Affari corrono Inwit e Tim, utility sotto i riflettori

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione Inwit approfitta del fermento innescato dalle nuove voci su una possibile aggregazione tra Rai Way ed Ei Towers. Bene le utility grazie alle indiscrezioni sulla volontà del Governo di utilizzare 4,5 miliardi del Recovery Fund per sostenere la decarbonizzazione del comparto e lo sviluppo dell'idrogeno. Nel resto de listino Astm guadagna il 7% dopo che il fondo Ardian ha acquisto l'1,6% del capitale. I conti semestrali in rosso penalizzano Tod's (-6%), volatile Mediaset che dopo un tonfo iniziale provocato dalla pubblicazione dei dati di bilancio è tornata sulla parità.



BoT, assegnati annuali per 7 mld, rendimento scende a -0,225%

Rendimento in calo per i BoT annuali assegnati dal Tesoro. Sono stati emessi 7 miliardi di Buoni a 12 mesi scadenza 14/09/2021 spuntando un rendimento pari a -0,225%, in flessione di 3 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda che si è attestata a 12,9 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,84. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 14 settembre.

Si rafforza il dollaro, debole la sterlina. Greggio in recupero

Sul mercato dei cambi, l'avversione al rischio continua a premiare il dollaro, che si rafforza contro le altre valute e spinge l'euro sotto quota 1,18. Sempre debole la sterlina, già ieri penalizzata dal rischio Brexit no deal. In recupero il prezzo del petrolio, che nella seduta di martedì 8 settembre ha chiuso sotto quota 40 dollari al barile per la prima volta da metà giugno.