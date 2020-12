Borse europee, chiusura contrastata, pesa l’attesa su accordo su Brexit Le indiscrezioni su un possibile accordo commerciale in extremis, rilanciate nel pomeriggio di ieri, hanno contribuito al rialzo della sterlina

Chiusura contrastate per le borse europee che sono rimaste aperte nella vigilia di Natale, seppur anticipando la chiusura a metà seduta. Parigi ha ceduto lo 0,1% a 5.522 punti, mentre Londra ha guadagnato lo 0,1% a 6.502 punti. In rialzo Madrid (+0,17% a 8.087 punti e Amsterdam (quasi invariata per la Borsa di Parigi. L'indice Cac 40 ha ceduto lo 0,03% a 5.526 punti. In rialzo invece Amsterdam (+0,64% a 626 punti). Positivi i futures su Wall Street, oggi aperta ma con chiusura anticipata.

Nel frattempo inverte la rotta il greggio (Wti -0,87% a 47,7 dollari per barile), sceso sotto i 48 toccati nella mattinata. Stabile il dollaro a quota 1,219 sull'euro, mentre la sterlina guadagna ancora a 1,357 sul dollaro.

Nel corso della seduta contrastate anche alcune delle principali società quotate: Renault (-0,6%) e Peugeot (+0,6%) a Parigi, dove SocGen guadagna l'1% e Credit Agricole lo 0,7%. Bene a Londra Lloyds (+4,24%) e Barcalys (+2,29%), mentre a Madrid sale Santander (+1,58%). Contrastate Bp (-1%), Total (+0,33%) e Shell (+0,27%).

Nel frattempo, Fenix Entertainment si è affidata a EnVent Capital Markets per essere assistita nel passaggio dal segmento professionale Aim Italia ad Aim, il mercato alternativo dei capitali di Piazza Affari. Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che EnVent agirà in qualità di Nomad (nominated advisor) a partire dal prossimo 4 gennaio, con l'obiettivo di perfezionare il passaggio “entro il primo semestre 2021”. Un'operazione che, secondo l'amministratore delegato Riccardo Di Pasquale, costituisce “uno dei principali obiettivi strategici della società”, con l'obiettivo di “creare ulteriore valore per Fenix Entertainment e per i suoi azionisti”.