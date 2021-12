Borse, l'Europa resta alla finestra. Unicredit scatta al rialzo dopo il piano

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, guidano il FTSE MIB difensivi come Recordati e Amplifon, è invece debole Telecom Italia.

Il greggio torna a scendere, titoli petroliferi sotto pressione

Debole il comparto petrolifero a Piazza Affari, sulla scia del calo del prezzo del greggio. Il petrolio è tornato a scendere dopo l'apertura dei mercati azionari europei, mentre durante gli scambi in Asia si era mantenuto in positivo. Sul Ftse Mib i titoli legati all'oro nero segnano alcune delle peggiori performance del segmento a maggiore capitalizzazione. In particolare, deboli Saipem e Tenaris, segno meno anche per Eni. Il comparto è sotto pressione anche nel resto d'Europa, a Parigi in rosso Total, a Madrid scende Repsol, ad Amsterdam male Shell.



Spread BTp/Bund calo a 132 punti base, rendimento all'1,01%

Si muove in leggero calo lo spread tra BTp e Bund sul mercato telematico Mts che nella seduta dell'8 dicembre ha registrato un forte progresso dei rendimenti di tutti i titoli decennali dell'Eurozona. Il differenziale tra il BTp decennale benchmark e il titolo di pari durata tedesco è in area 132 punti base, due in meno rispetto al closing precedente. Si conferma sopra la soglia dell'1% il rendimento del BTp decennale banchmark, indicato all'1,01%, rispetto all'1,03% dell'ultimo riferimento.



Tokyo chiude in calo dopo due sedute di forte rimbalzo

La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso, dopo due sedute di forte rimbalzo. Nella piazza finanziaria nipponica è, infatti, tornata la cautela dopo due giornate molto dinamiche e prima della pubblicazione del dato sull'inflazione statunitense per il mese di novembre, previsto per domani. L'indice di punta Nikkei è sceso dello 0,47% a 28.725,47 punti mentre l'indice più ampio Topix ha perso lo 0,57% a 1.990,79 punti. Wall Street ha nuovamente chiuso in rialzo nella seduta di ieri, ma i guadagni sono stati limitati durante la seduta, mentre non è da trascurare il futuro impatto economico della variante di Covid denominata Omicron, anche se questo tipo di coronavirus sarebbe meno pericoloso di quanto inizialmente temuto.