Borsa, l'allarme sulle banche americane manda ko l'Europa. Attesa per il lavoro Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo metà seduta le Borse europee proseguono con passo pesante, poco sopra i minimi delle ore precedenti, quando erano arrivate a perdere anche due punti nel giorno in cui è atteso il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano, dato importante in funzione delle scelte della Federal Reserve sulla politica monetaria. Così, all'indomani di una seduta nervosa, sono in forte calo il FTSE MIB di Piazza Affari, con il tonfo delle principali banche, che scendono di oltre 4 punti, il DAX 40 di Francoforte, il CAC 40 di Parigi, il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

La netta flessione degli indici azionari europei è motivata dalla tensione sul settore finanziario americano innescata dai crolli di Silvergate Capital (-42%), che chiuderà Silvergate Bank, una banca fondamentale per lo sviluppo del settore delle criptovalute, e da SVB Financial (-60%) che sta cercando di raccogliere oltre 2 miliardi di dollari di capitale per compensare le perdite sulle obbligazioni. La performance sul listino dei due gruppi finanziari giovedì ha contagiato le grandi banche americane ( -5,4% JpMorgan, -6,2% Bank of America, -4,1% Citigroup, -6,2% Wells Fargo, -3,8% Morgan Stanley, -2% Goldman Sach) e, di conseguenza, Wall Street, dove l'indice S&P 500 ha chiuso a -1,84%, con effetti anche notevoli anche sui listini asiatici (-3% Hong Kong).

Future Wall Street in calo contenuto dopo sell-off vigilia

Viaggiano in calo i future di Wall Street, pur segnando cali più contenuti all'indomani di una seduta campale, influenzata dal tonfo delle banche. Dopo una settimana di alti e bassi, segnata dalle dichiarazioni del presidente della Fed Powell sulla possibilità di alzare i tassi oltre le attese ma anche sul fatto che non sono state prese decisioni sull'intervento di marzo, gli operatori aspettano il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano a febbraio per capire se la solidità dell'economia americana è tale da consentire all'istituto centrale ulteriori interventi sul costo del denaro.

A Milano tonfo delle banche, tengono titoli energia

Anche a Milano sono i titoli bancari e del risparmio gestito a pagare il conto più salato della tensione sul settore: Unicredit perde oltre cinque punti, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Banca Pop Er oltre il 4% e lo stesso vale per Banca Mps, Finecobank, Banca Generali e Azimut, per altro all'indomani dei conti. Tengono solo i gruppi delle infrastrutture energetiche come Italgas, alla vigilia ha pubblicato i conti 2022, Snam Rete Gas e Terna. A galla anche altri settori considerati difensivi a cominciare dal comparto farmaceutico/medicale (Diasorin, Amplifon e Recordati).



Spread in rialzo ma resta sotto 180 punti, rendimento giù

Andamento in aumento per lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si attesta a 179 punti base dai 175 punti del riferimento della vigilia. In flessione il rendimento del BTp decennale benchmark che segna una prima posizione al 4,27% dal 4,39% dell'ultimo riferimento.

BoT: assegnati annuali per 6,5 mld, buona domanda

Buona domanda e rendimenti in rialzo per i BoT annuali assegnati oggi in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il ministero dell'Economia ha collocato BoT annuali scadenza 14/03/2024 per un ammontare pari a 6,5 miliardi di euro a fronte di una domanda pari a 9,19 miliardi di euro per un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,43. Il rendimento è salito di 43 centesimi rispetto all'asta del mese precedente per attestarsi al 3,613% aggiornando i massimi da giugno 2012 (quando salì al 3,972%). La data di regolamento dell'emissione cade sul prossimo 14 marzo.